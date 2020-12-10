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SpaceX'in roketi test sırasında patladı

ABD'li girişimci Elon Musk’ın sahip olduğu özel uzay taşımacılık firması SpaceX’in, "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2020 Perşembe 10:11
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SpaceX'in roketi test sırasında patladı

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi test sırasında patladı. Talihsiz denemenin Boca Chica test sahasında gerçekleştiği belirtildi. SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı. Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

100 TONLUK KARGO TAŞIMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİ

Starship roketi, Musk'ın özel uzay şirketi tarafından gelecek görevlerde Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı.SpaceX’in yeni geliştirilen üç Raptor motorunun ilk kez kullanıldığı Starship prototipi, 12 bin 500 metre yüksekliğe ulaşması amaçlanmıştı. NASA, SpaceX firmasına Starship projesi için 135 milyon dolar yatırım yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SpaceXElon MuskStarship SN8Roket
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