Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.095,57
ALTIN
1.107,51
DOLAR
18,88
STERLİN
22,71
EURO
20,01
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İçişleri Bakanlığı 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
İçişleri Bakanlığı 18 Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim...

Tel Aviv, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını duyurdu

İsrail, ABD'nin arabuluculuğuyla Umman'ın hava sahasını İsrail hava yollarına açmayı kabul ettiğini duyurdu.

23 Şubat 2023 Perşembe 15:11
Tel Aviv, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını duyurdu

Quds

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Cohen, "Asya'ya yolu kısaltacak, İsrail vatandaşlarının maliyetlerini düşürecek ve İsrail hava yolu şirketlerinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak bir adım atıldı." ifadesini kullandı.

Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını belirten Cohen, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ve ABD'ye anlaşmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada, İsrail ve Umman arasındaki uzlaşının aylardır süren görüşmelerin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrailli hava yollarına açmasıyla İsrail'den Asya'ya geliş ve gidiş seferlerinde sürenin 2 saatten daha fazla kısalacağı, bilet fiyatlarının da düşeceği kaydedildi.

İsrail basınında ağustos ayında çıkan haberlerde, Umman'ın İsrailli hava yolu şirketlerine hava sahasını "İran'dan gelen baskıdan dolayı açmayı reddettiği" belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tel AvivUmmanHava Sahası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mozambik'teki kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi
Mozambik'teki kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi
Mısır gıda güvenliği için Rusya'dan 240 bin ton buğday satın aldı
Mısır gıda güvenliği için Rusya'dan 240 bin ton buğday satın aldı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans