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Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından ABD Başkanı Donald Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:37
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Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

ABD - Yerel medyada yer alan haberlerde, Trump’ın, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında barışın sağlanmasına yardımcı olduktan haftalar sonra 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği ifade edildi. Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından aday gösterilen Trump, dünya çapında anlaşmazlıkları çözme çabalarından dolayı övüldü. Tybring-Gjedde, Trump yönetiminin BAE ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kilit rol oynadığını belirterek, diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE’nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma, Orta Doğu’yu işbirliği ve refah bölgesine dönüştürebilecek bir oyun değiştirici olabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Tybring-Gjedde, çok sayıda ABD askerini Orta Doğu’dan geri çektiği için de övgüde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trump2021 Nobel Barış Ödülüne Aday
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