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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, G7 liderlerine seslendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Haziran 2022 Pazartesi 15:27
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, G7 liderlerine seslendi

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi’ne videokonferans yoluyla katıldı. Zelenski, G7 liderlerine yaptığı konuşmada, “Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Rusya, Ukrayna'ya yönelik roket saldırılarını yoğunlaştırıyor, bu nedenle sivil halka temel güvenliği garanti etmek çok önemli. Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Rusya’ya yönelik yaptırımların şiddeti artırılmalı. Ukrayna tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak ve dünyada gıda güvenliğini sağlamak için etkili mekanizmaları göz önünde bulundurmak önemlidir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı ZelenskiG7 Liderleri
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