Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1097
ALTIN
462.267
DOLAR
7.4453
STERLİN
9.7956
EURO
8.7975
Zakharova’dan Navalni açıklaması
Son Dakika
Zakharova’dan Navalni açıklaması
Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı
Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü...
Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyonda sona doğru
Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyonda...
Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak
Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak

Zakharova’dan Navalni açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın Almanya’dan Rus muhalif Aleksey Navalni’nin durumuna dair net verileri alamadıklarını ifade ederek, “Senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat var” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2020 Salı 08:56
0 Okunma
Zakharova’dan Navalni açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın Almanya’dan, Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin durumu hakkında net bilgi ve veri alamadıklarını ifade etti. Zakharova, “Cevap verilmedi. Ne Rusya Başsavcılığının resmi talebine, ne de Omsk doktorlarımızın itirazları hakkında. Hiçbir şey, sıfır. Senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat var” ifadelerini kullandı. Zakharova, Almanya’nın Rusya’ya bilgi sağlaması gerektiğini vurguladı.

NAVALNİ KOMADAN ÇIKTI

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni komadan çıktı. Alman medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, Alman doktorların Navalni'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez durumunda iyileşme yaşandığı açıklanmıştı. Öte yandan, Navalni’nin konuşmalara tepki vermeye başladığı ifade edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaZakharovaNavalniAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump’tan aşı açıklaması
Trump’tan aşı açıklaması
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı
Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans