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Zelenski: Dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, 60 bin ton mısırın bulunduğu 3 tahıl gemisinin Odesa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını belirterek, “İhracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir” dedi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:43
Zelenski: Dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında ihracat için tahıl taşıyan 3 geminin Odesa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını ve gemilerde, Türkiye, İngiltere ve İrlanda’daki tüketicilere ulaşması beklenen 60 bin ton mısırın bulunduğunu ifade etti.  24 Şubat’tan bu yana ilk yeni geminin de yükleme için Chornomorsk limanına gittiğini belirten Zelenski, “Şimdi asıl mesele ihracattaki sürekli artış. Tahılımız küresel pazarda ne kadar fazla olursa, başta Afrika ve Asya olmak üzere ülkelerdeki siyasi kaosun hasadı da o kadar az olacaktır. Bu yıl Avrupa'da ithal gıda talebinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu unutmamalıyız. Avrupa hasadı, ısı nedeniyle daha düşük. Ancak Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum hasadı büyük olasılıkla tahminleri karşılayacak, 65 milyon tondan fazla bekleniyor. Bu nedenle, ortaklar, tahıl girişimi kapsamındaki güvenlik kısmındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse ve ihracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin vermezlerse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet BaşkanıVolodimir ZelenskiRusyaUkraynaSavaşTahılGıdaGıda Krizi
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