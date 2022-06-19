Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli...
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...

Zelenski: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Mıkolayiv ve Odessa kentlerini ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin detayları paylaşan Zelenski, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2022 Pazar 11:29
Zelenski: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

Mıkolayiv ve Odessa’da ordudan yetkililerle görüştüğünü aktaran Zelenski, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız. Hem Mıkolayiv’de hem de Odessa'da ordumuzla, bu alanların savunmasından ve bakımından sorumlu tüm yetkililerle toplantılar yaptık. Bölgenin Rus saldırılarından tahribatına ilişkin raporları dinledik. Kayıplar önemli. Birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya’da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok” dedi.

“GIDA KRİZİ İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLMELİ”

Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini konuştuğunu belirten Zelenski, güvenlik garantisi verilmesi karşılığında Ukrayna’nın gıda krizine karşı elinden geleni yapacağını belirtti. Zelenski, “Ekonomik durum, tarım sektörünün çalışmaları üzerine konuşuldu. Limanlarımızın güvenliğini ve tarım ürünlerimizin ihracatı için fırsatları görüştük. Pozisyonumuz açık ve değişmez: uluslararası arabuluculuk yoluyla güvenlik garanti altına alınır alınmaz Ukrayna, Asya, Afrika ve çoğu Avrupa ülkesinde, Rus savaşının neden olduğu dünyadaki gıda krizine karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet BaşkanıVolodimir ZelenskiMıkolayivOdessaUkraynaRusyaSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya’da orman yangınlarına müdahale sürüyor
İspanya’da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor
Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor
32 STK çağrıda bulundu
32 STK çağrıda bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans