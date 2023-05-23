Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktık. Ancak henüz daha bitmedi.Seçimlerin ikinci tura kalması, her iki tarafı da yormakla birlikte akıllara seçimle ilgili birçok soruyu da getirdi.En merak edilense; ilk turda ikinci olan adayın seçimi kazanma olasılığının ne olduğu sorusu… Bunun olup olmadığı ile ilgili dünya ülkelerinin geçmişine de bakmamız gerekir.Peki, dünyada böyle örnekler var mı?

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,adaylar yüzde 50’yi geçemedikleri için ikinci tura kaldı. Türkiye’de daha önce “ikinci tur” deneyimi olmamıştı. Ancak daha önce dünyada deneyimlemiş ülkeler mevcut.Hatta ilk turda düşük oy alıp ikinci turda yüksek oranda kazanan adaylar da var.

Örnekler şöyle;

BREZİLYA: Brezilya'da 2022'de Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yarıştı. Yapılan 2. tur seçimlerde, ilk turda en yüksek oyu alan 2 adaydan Lula da Silva oldu. İkinci turda ibre solcu lider Silva'ya döndü ve seçimi kazandı.

FRANSA: 2022'de yapılan ikinci tur seçimde Emmanuel Macron ile Marine Le Pen yarıştı. Macron ilk turda geride kalırken, ikinci turda rakibi Le Pen'e karşı yüzde 66 oy alarak zafer kazandı.

İTALYA: 2021'de İtalya'da yapılan yerel seçimlerde ilk turda yüzde 30,1 ile birinci çıkan merkez sağın adayı Enrico Michetti ile yüzde 27,03 ile 2. sırada yer alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri ilk turda çoğunluğu elde edemedi. 2. Turda Roma'da ilk turda en fazla oyu alan iki aday, Michetti ile Gualtieri 2. turda karşı karşıya geldi. Michetti ilk turda daha fazla oy alsa da ikinci turda merkez-solun adayı Gualtieri'ye yenildi. Gualtieri, 2. turda oyların yüzde 60'ını alıp Roma belediye başkanı oldu.

BULGARİSTAN: 2022'de yapılan seçimlerde katılım yüzde 33'te kaldı ve adaylar yüzde 50+1 oya ulaşamadı. Ancak bu ülkede süreç farklı oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Anastas Gercikov 2. tura kaldı. Bu turda mevcut başkan Rudev seçimi aldı.

KARADAĞ: Karadağ'da 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda Milatovic, oyların yüzde 60'ını alarak ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı oldu. Milatovic, rakibi ve mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'i 2. turda yendi. Djukanovic ilk turda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise yüzde 28,9'unu almıştı. İkinci turda denge değişti.

Haftaya gerçekleşecek olan ikinci tur seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.