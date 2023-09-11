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Yaralılardan Serkan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Ö. (41) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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