Türk asıllı Makedon bir sanatçı olan Ebrar Mazhar ile yeni projesi ‘Aşk Öldürür’ öncesi keyifli bir sohbet gerçekleştirdim…“Balkan Ninnisi” dizisinde hem oyunculuk yapan hem de diziye şarkı hazırlayan Mahzar, şu günlerde de "Efsunlu III: Muska" filmi için yaptığı “Kafana Takma” adlı şarkı ile de dikkat çekiyor…

"Kafana Takma" isimli yeni şarkını bize anlatabilir misin? Bu şarkının hikayesi nedir?

Kafana takma aslında daha önceleri farklı dönemlerde günlük hayattan, yaşadıklarımı, hislerimi deftere karaladığım, melodiye dökülmemiş birkaç şarkı sözünün kombinasyonuyla ortaya çıktı. Filmin görüntü yönetmeni sevgili arkadaşım Furkan sayesinde yönetmenimiz Uğur Kaplan’la tanışmıştım sonra işte bir anda Uğur abiden filmin şarkısını yapma teklifi gelince zaman kaybetmemek ve ilk defa rap tarzında şarkı yaparken zorlanmama adına elimde olan sözleri hikaye oluşturacak şekilde düzenlemek fikri doğdu gelmişti ve sonucunda böyle bir şarkı ortaya çıktı.

Bu projenizde kimlerle çalıştınız?

Film’de olduğu gibi klibin de yönetmenliğini Uğur Kaplan, görüntü yönetmenliğini de Furkan Bayraktar yaptı. Şarkı’nın sözü, müziği ve düzenlemesi bana ait.

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİNDE HEM OYNADIM HEM ŞARKI HAZIRLADIM

"Efsunlu III: Muska" filminde şarkı söylemek nasıl hissettirdi? Sinema veya dizi anlamında başka çalışmalarınız oldu mu?

-Kafana Takma sinema filmi için yaptığım ilk şarkı ve dolayısıyla da bende büyük bir heyecan oluşturmuştu. Şimdi de aynı şekilde filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum.

Efsunlu’nun seti bittikten kısa bir süre sonra TRT1’de yayınlanan “Balkan Ninnisi” dizisinde hem oyunculuk yaptım, hem dizi için hazırladığım birkaç şarkı oldu.

Şarkınızın film görüntülerinden oluşan bir klibinin olduğunu görüyoruz. Bize klibinizin hikayesini anlatır mısınız?

- Şarkıya klip çekmek ve hatta hikayesi de Uğur hocanın fikriydi, akabinde beni film setine davet ettiler ve bir hafta boyunca film sahneleri eşliğinde benim de senkron görüntülerim çekildi. Klibe özellikle yazılan bir hikaye olmadı, filmden alınan kesitler benim görüntülerimle karıştırılıp ortaya güzel bir şey çıktı.

İLK DEFA RAP YAPTIM

Projenizden aldığını tepkiler nasıl?

-Aldığım tepkiler açık konuşmak gerekirse beklediğimin üzerinde iyi çünkü, ilk defa rap tarzında bir şarkı yazıp seslendirmek ister istemez bende bir tedirginlik yarattı ve daha en başından tepkilerin pozitif olacağından kuşkuluydum açıkçası ama düşündüğüm gibi olmamasından çok mutluluk duyuyorum.

Genelde birbirine benzer şarkılar dinliyoruz. Nelerden ilham alıyorsunuz?

- Şarkıların çoğunu yazarken gerçek hayattan yaşadıklarımı tam olarak baz almamaya çaba göstersem de ister istemez satır aralarında bazen bilinçi, bazen bilinçsiz bir şekilde yansıtıyorum ve bu durum hikayelerin birbirine benzemesine ve hatta bir hikaye diğerinin devamıymış gibi senkron bir şekilde yazılıyormuş gibi düşünülmesine sebep oluyor.

ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU!

Makedonya’dan Türkiye’ye geliş hikayenizi anlatabilir misiniz?

- Türkiye’de müziğimi icra etmek benim çocukluk hayalimdi, yaşadığım ülkede Türklerin sayısı az olmasına rağmen ve farklı dillerde müziğimi icra edebilme avantajına sahip olmama rağmen hedefimden hiç şaşmadım, yıllarca şartları sağlamak için uğraştım ve en sonunda kendimi hazır hissettiğimde hiç düşünmeden İstanbul’a geldim.

Müzik yolcuğundan söz edecek olursan Türkiye’de müzik sektöründe neleri tecrübe ettiniz? Bize bu yolcuğunuzdaki güzel anılarınızdan ve zorlandığınız dönemlerden bahsedebilir misin?

- Türkiye müzik sektöründe çok fazla tecrübem olduğunu söyleyemem ama buraya gelmeden önce ve sonrasında hiçbir zaman benden desteğini esirgemeyen, gece gündüz benimle beraber koşturan sevgili kardeşim, aynı zamanda çocukluk arkadaşım olan Furkan Bayraktar vardı, halen de öyle devam ediyor, sayesinde ne zorluk ne de yalnızlık çekmiyorum. Başlangıçlar genelde zor olur fakat sonrasında da tanıştığım, çalıştığım en güzel insanların başında sevgili İnci Razaki, Deniz Değerli ve Arzu Alsan geliyor, hepsi çok değerli ve kendi alanında çok profesyonel insanlar, bana zor olan her şeyi okadar kolay kılıyor ki hepsi onlar sayesinde herhangi bir kötü deneyimim olmadı ve olacağını da hiç zannetmiyorum.

ÖNCEDEN HAYALPEREST İDİM ŞİMDİ İŞKOLİK OLDUM

Bize kendinizden bahsedecek olursanız kendisini nasıl tanımlarsınız? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

- Önceden kendime hayalperest derdim ama zamanla hayalleri icraata döke döke işkolik haline geldim. Şu an müzik dışında sadece spor yapıyorum ve Kuzey Makedonya’daki yeni stüdyomun hazırlamakla meşgulüm.

Oyunculuk yönünüzden de bahsedebilir misiniz?

- Oyunculuğa çocuk yaşlarda figüran olarak başlamıştım, sonrasında kısa süreli bir eğitimden geçip yaşadığım kasabanın özel bir Türk tiyatrosuna çağırıldım, oyunlar yazmaya ve yönetmeye başladım en sonunda da kendi tiyatro grubumu kurdum. Müzikte işlerin ilerlemesi beni tiyatroyu bırakmaya mecbur bıraktı, sonra işte Balkan Ninnisi’nden gelen konuk oyunculuk teklifi üzerine uzun bir aradan sonra tekrar güzel bir deneyim yaşadım.

Sevenlerin bundan sonrası için senden neler bekliyor? Bize hedeflerinden söz eder misin?

Sahneleriniz ve konser takviminizden de söz edebilir misiniz?

- Şu an önceliğimiz yeni şarkılar, Aşk Öldürür’ün akustik versiyonu ve sonrasında gelecek yeni bir şarkı ve klip var. Ocak ayının sonuna kadar Balkanlarda yoğun bir sahne programımız vardı, üzücü deprem olayından sonra şubat ayındaki bütün sahneleri iptal ettik ve şimdi haziran ayına kadar bir ara verme kararı aldık. Türkiye’de sahne teklifleri yeni yeni gelmeye başladı, şu an netleşen bir şey yok fakat her an her şey olabilir.

Başka yeni projeleriniz var mı? Paylaşabilir misiniz?

- Yeni şarkı ve klipten bahsettik zaten bir de yıl sonuna doğru düşündüğümüz bir albüm projemiz var.

Eklemek istedikleriniz olursa dinlemek isteriz.

- Yazınızda bana yer ayırdığınız için teşekkür ederim