Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eğitim alanında uzun yıllardır yatırımlar yapan Hasan Altuntaş California'da 3. okulunu faaliyete geçirdi

ABD'de eğitim yatırımlarıyla adından söz ettiren Hasan Altuntaş, California Language Academy olarak ABD'nin en büyük 3. şehri San Francisco'ya dil okulu açtı.

California Language Academy (CLA) Los Angeles ve San Diego şubelerinden sonra 3. şubesi San Francisco'da eğitim ve öğretime başladı.

Uluslararası öğrencilerin en çok talep ettiği şehirlerin başında gelen San Francisco'da California Language Academy 400 öğrencilik kapasitesi, dijital donanıma sahip sınıfları ve sahip olduğu uluslararası iş birliği ağı ile adından söz ettiren global bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı akrediteli kurum

California Language Academy uluslararası öğrencilere hizmet verebilmek için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Öğrenci Değişim ve Ziyaretçi Programı (SEVP) izniyle, ABD'nin en prestijli eğitim akreditasyonlarından birisi olan ACCET tarafından akredite edilen bir kurumdur. 23 Mayıs’ta düzenlenen açılış töreninde San Francisco'nun önde gelen resmi kurumlarının temsilcileri, yerel ve ulusal başından gazeteciler, öğrenciler, veliler, bir çok akademisyen ve Türk Amerikan Toplumunun önde gelen iş insanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katılım gösterdi.

California'da 3. şubesini açtı

Açılış konuşmalarında CLA Kurucusu Hasan Altuntaş, eğitim ve öğretim yılımıza dünyanın farklı noktalarında öğrencilere ev sahipliği yapacak bir kampüsün daha açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Altuntaş aynı zamanda bu kampüste eğitim alacak olan öğrencilerin sadece dil öğrenimini değil farklı kültürleri bir araya getiren, farklı değerlere önem veren dünya vatandaşı olma bilincini taşıyacak bir toplanma merkezi olacağını vurguladı.

Kesilen kurdelenin ardından Altuntaş 'Cumhuriyetimizin 100. yılında binlerce kilometre uzaklarda eğitim sektöründe yaptığımız bu yatırımı güzel ülkemiz Türkiye'ye armağan ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Dil okulundan 50’den farklı millette öğrenci eğitim görüyor.

60’a yakın ülkeyi eğitim için ziyaret etti

60’a yakın ülkeye iş seyahati gerçekleştirdim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve dünyaca bilinen NAFSA fuarında son 7 yıldır katılım gösteriyorum. Dünyanın en büyük eğitim workshoplarından birisi olan ICEF’in çatısı altında Bogota, Sao Paolo, Mexico City, Tokyo, Seul, Moskova, Dubai ve Miami’deki fuarlara katıldım. Onun yanı sıra partnerlerimizin organize ettiği Fas, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, Şili, Ekvator, Suudi Arabistan, Mısır, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin gibi ülkelerde yapılan eğitim fuarlarına ve seminerlerine de katıldım.

En başarı 100 eğitim vizyoneri arasında yer aldı ABD’e kurulmuş bir sivil toplum örgütü var; Global Forum for Education and Learning. Her yıl eğitim ile ilgili dünyanın farklı noktalarından vizyoner olan 100 kişiyi seçiyorlar. Bununla ilgili ben de 2020 için Dünyadaki En Başarılı 100 Eğitim Vizyoneri arasında seçildim. Çok gurur duydum 100 isim arasında ABD’nin iyi üniversitelerinden Rektörler dünyadaki yüksek eğitim kurum yöneticileri bulunuyor. Listedeki tek Türk olmak mutluluk verici. 8 ile 10 Aralık tarihinde bu yıl Las Vegas’ta ödül töreni var. 2 sene önce de Dünya Barış Örgütü’nün (Universal Peace Federation) Türk elçisi, sivil toplum örgütleri ve eğitim alanında uluslararası öğrencilere yapmış olduğu katkılardan dolayı seçildi. Gazeteci – Yazar Anıl Sural da ‘Neden Geldim Amerika’ya – Amerika’da İz Bırakan Türkler’ kitabıyla ilgili açılışa özel söyleşi gerçekleştirdi. Sural böylelikle ABD, Türkiye ve Kanada’da 3 ülkedeki toplam 9 şehirde New York, İstanbul, Washington DC, Pittsburgh, Toronto, Orlando, Miami, Alexandria'dan sonra San Francisco'da etkinlik gerçekleştirmiş oldu.