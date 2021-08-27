Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1449.87
ALTIN
484.55
DOLAR
8.3899
STERLİN
11.5026
EURO
9.8595
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...

4 öğretim üyesi alınacak

Ufuk Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Ağustos 2021 Cuma 12:26
0 Okunma
4 öğretim üyesi alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
öğretim üyesiUfuk ÜniversitesiIlanBASIN İLAN KURUMUYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans