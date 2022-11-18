Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.538,38
ALTIN
1.056,35
DOLAR
18,62
STERLİN
22,21
EURO
19,31
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...

“Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi caydırıcı olacak”

18 Kasım 2022 Cuma 13:58
“Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi caydırıcı olacak”

İSTANBUL - Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ni güncelledi. Buna göre liselerde ''akran zorbalığı'' yapanlar disiplin kuruluna sevk edilecek.  Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işleminin uygulanacak olmasının caydırıcı olabileceğini söyleyen Öğr. Gör. Zeynep Zeynel Bingöl, yönetmelikteki güncellemenin önemli bir adım olduğunu kaydetti.  

İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü akademisyeni Öğr. Gör. Zeynep Zeynel Bingöl, zorbalığa uğrayan çocuklar kadar zorba çocuklarla çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.  

Ailelerin bu çocuklara olumlu davranışlarla rol model olması ve diğer çocuklara saygı ve empati kurabilmeyi öğretmesi gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Zeynep Zeynel Bingöl, “Eğer çocuklar zorbalık davranışında bulunuyorsa, bu davranışın nedenleri iyi bir şekilde anlaşılmalıdır. Aileler okulla iletişim halinde olmalı, çocukla etkin iletişim kurmalı ve çocuktaki sosyal- duygusal ipuçlarını takip etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda aileler çocuklarının zor bir durumda kaldığında nasıl davranması gerektiği konusunda çocuklarına destek sağlamalılar. Hem mağdur hem zorba çocuklar için uygun uzman desteği gereklidir” dedi.  
 

“ZORBALIK DAVRANIŞI GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ”  

Akran zorbalığının, saldırganlığın bir alt türü olsa da herhangi bir kışkırtma olmadan gerçekleştiği için diğer saldırganlık türlerinden farklı olarak değerlenmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Zeynep Zeynel Bingöl, bunun günümüzde pek çok okul ve çeşitli kademelerde görülebildiğini belirterek şunları söyledi:  

“Okul yönetimlerinin akran zorbalığı ile mücadelede gerekli önleyici çalışmaları yaparak müdahalelerde bulunması gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmalar bu anlamda önem kazanmıştır. Öğretmenlerin öğrenciler ile etkin iletişim kurması, sınıf içi etkinlikler düzenlemesi ve zorbalık davranışlarını görmezden gelmemesi gerekmektedir. Akran zorbalığı hem yapan çocuk hem de maruz kalan çocuk açısından farklı boyutlarda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi uygulanması akran zorbalığıyla mücadele edebilmek için hem öğretmenler hem veliler hem de öğrenciler açısından önemli bir adım olmuştur.”  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akran Zorbalığı Yapan öğrencilerDisiplin Işlemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'
MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'
Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı
Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans