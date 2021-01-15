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Bakan Selçuk, 81 ildeki din öğretmenleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle video konferans toplantısında bir araya geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
15 Ocak 2021 Cuma 14:01
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Bakan Selçuk, 81 ildeki din öğretmenleriyle buluştu

ANKARA, (DHA)

Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldiği toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımında toplantıdan fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, "81 ilden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarımla buluştum. Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukDin öğretmeni81 IlVideo KonferansToplantı
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