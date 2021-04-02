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Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceliğin yüz yüze eğitim olduğunu belirterek, "Ama şartları dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Nisan 2021 Cuma 14:51
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Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması

DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerle bulunmak ve toplu okul açılış törenlerine katılmak için Düzce'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, ardından Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, hayırseverler ve bakanlık tarafından yaptırılan 19 okulun toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Ziya Selçuk, burada online video konferans sistemiyle, okulları yaptıran hayırseverlerle ve açılışı yapılan okul müdürleriyle sohbet etti. Selçuk, daha sonra TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret ederek burada öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Burada bir öğrenci, Bakan Selçuk'a kendi çizdiği resmi hediye etti. 

EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, "2 Mart'tan sonra okulların açılmasıyla beraber anlık olarak bu dinamik süreci izliyoruz, takip ediyoruz. Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Okullarımıza devam noktasında ilkokullardan yüzde 80'nin üzerinde bir katılım söz konusu. Ortaokullara baktığımızda yüzde 76 civarında bir katılım var ve liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var. Okullara devam konusunda bu artışlar devam ediyor. Yükseldiğini gösteriyor istatistikler. Bizim elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim. Fakat OECD ülkeleri arasında, Slovakya, Kostarika gibi ülkelerden sonra en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu sağlık önceliğimiz prensibinden kaynaklanan bir yaklaşım. Biliyorsunuz Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulları ile birlikte değerlendirmeler yapıyorlar. Kendisine özgü kararlar alıyorlar. Ben bu süreçte emek veren tüm valilerimize ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ve bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz." dedi. 

‘OKULLARLA İLGİLİ TAKİBİMİZ SÜRECEK’

Bakan Selçuk önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu, ancak sağlığın önemine değinerek şöyle konuştu: 

“Bir taraftan aşı süreci devam ediyor ve bütün toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim. Ama şartları dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey. Bu zor günlerde bir teşekkürümüz de sayın velilerimize. Çünkü öğretmenlerimizle beraber iş birliği içerisinde yoğun bir çaba içerisindeler. Bunun farkındayız. Elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Günlük olarak istatistikleri izliyoruz. Sağlık Bakanlığıyla, Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor ve bu süreci, ortaya çıkan sayısal verileri de zamanı geldiğince kamuoyu ile de paylaşıyoruz."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
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