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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime özenli ve kontrollü bir geçiş yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapacağız. Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2020 Perşembe 12:50
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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime özenli ve kontrollü bir geçiş yapacağız

ANKARA - Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin koronavirüs salgını döneminde dikkate alması gereken 3 noktaya işaret etti. Bakan Selçuk, "Biz öğretmenler, birbirimize de 'hocam' deriz, çünkü öğretmenler biraz da herkesin öğretmenidir. Bu yüzden bir öğretmen olarak herkese birkaç not aldırmak istiyorum. Bir kağıda yazabileceğiniz gibi aklınızda da tutabilirsiniz" dedi.  

'EN UFAK BİR RİSK DURUMUNA MAHAL VERECEK ADIM ATMAYACAĞIZ'

Birinci notunda uzaktan eğitim ile ilgili mesajlar veren Selçuk, "Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm bu. Lütfen, gayret edelim" diye konuştu.

İkinci notunda yüz yüze eğitime değinen Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapacağız. Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı, en hassas noktamız olduğunu unutmayalım" uyarısında bulundu.

'SİZ ÇOCUKLARIMIZA EVDE DESTEK OLMAYA ODAKLANIN'

Paylaşımının son bölümünde öğretmenlerin büyük eğitim ekibinin bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Üçüncü notum: Biz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle büyük bir eğitim ekibiyiz. Hepimiz 'eğitim' için eğitim aldık; bütün işimiz, gücümüz, çabamız, derdimiz, endişemiz, çözümümüz, meselemiz 'eğitim'. Her bir adımında büyük zorlukların içinden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, işin bu kısmını bize bırakın. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı yitirmez ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak. Notlar bugünlük bitti; sınav yok, sözlü serbest. Siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
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