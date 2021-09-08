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Covid-19 hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

Milli Eğitim Bakanlığı'nca kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin yüz yüze eğitim döneminde gerekli belgeleri okullarına iletmeleri halinde mazeretli sayılacağı ve eğitime uzaktan devam etmelerinin sağlanacağı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:11
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Covid-19 hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 'Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler' konulu yazıya göre, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan ve Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak. Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve 'www.eba.gov.tr' portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak. Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında gerekli tedbirler alınarak, testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Yine evde/hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler aynı yerde yüz yüze eğitim almaya devam edecek. Bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde/hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve 'www.eba.gov.tr' portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğitimMEBOkulöğrenciKoronavirüsCovid19Karantina
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