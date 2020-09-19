Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7665
EURO
8.9548
Adana’da tabanca ve mermi ele geçirildi
Son Dakika
Adana’da tabanca ve mermi ele...
Vali Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler...
Dışişleri Bakanlığı: Esef verici
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Esef verici
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Son Dakika
2 gündür haber alınamıyordu, evinde...

Ek kontenjana başvuracaklara ikinci öğretim tavsiyesi 

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan kontenjanlara başvurular başlarken ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “Hem puan olarak biraz daha düşük olması, hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman yaratması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler” dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:42
0 Okunma
Ek kontenjana başvuracaklara ikinci öğretim tavsiyesi 

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 380 bin 172 toplam ön lisans kontenjanına, 349 bin 785 öğrenci yerleşti, 30 bin 387 kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanlar için ek tercihler başvuruları ise başladı. Başvurular 23 Eylül tarihlerine kadar yapılabilecek. 

“HERHANGİ BİR FARK YOK” 

Ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “Örgün öğretimle ikinci öğretim arasında derslerin işlenişi ve içeriği açısından herhangi bir fark yok” dedi. 

“EŞİT ŞARTLARA SAHİP” 

Ön lisans ikinci öğretim programlarının tek önemli farkının ders saatleri olduğunu söyleyen Ay, “Örgün öğretimde dersler genellikle gündüz saatlerinde yapılırken ikinci öğretimde ders saatleri akşam saatlerinde yapılıyor. İkinci öğretim ve örgün öğretimde sunulan dersler arasında herhangi bir fark yok. İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahip” diye konuştu. 

“İŞ BULMA ŞANSLARINI ARTIRABİLİRLER” 

Tüm mezunların aynı diploma ve unvana sahip olacağını ifade eden İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “Hem puan olarak biraz daha düşük olması, hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman yaratması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler” dedi. 

İsmail Cem Ay şunları söyledi: 

“Örgün öğretimde stajlar sadece yaz döneminde yapılabilirken, ikinci öğretim öğrencileri yaz dönemine ek olarak eğitim öğretim dönemi içerisinde de stajlarını yapıp akşam okullarına devam edebilirler.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKSKontenjan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye
Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye
Bakan Selçuk'tan 'uyum programı' açıklaması!
Bakan Selçuk'tan 'uyum programı' açıklaması!
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlerle buluştu
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlerle buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans