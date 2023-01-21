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MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Akran zorbalığının farkındalığın artırılması ve sonrasında yürütülecek çalışmaları desteklemek adına düzenleyeceğimiz çalıştaydan çıkan sonuçlara göre alacağımız yeni önlemleri hızlı şekilde uygulayacağız." dedi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:44
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Bu çalışmalarda öğrencilerin gelişim dönemlerini dikkate aldıklarını anlatan Özer, yürütülen faaliyetlerin de akademik, sosyal duygusal ve kariyer gelişim alanları odağında olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda tüm kademelerde "akran zorbalığı", "siber zorbalık", "psikolojik sağlamlık" gibi konuları içeren yeni farkındalık ve psikoeğitim programlarının hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu bildiren Özer, ayrıca pek çok etkinliğin yer aldığı sınıf rehberlik programlarının da yürütüldüğünü anlattı.

Bunun yanında öğrencilerin karşılaşabilecekleri risk durumlarına yönelik okullarda gelişimsel önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verildiğine işaret eden Özer, "Sınıf rehberlik programlarımızın yanı sıra çocuklarımızın duygularını sağlıklı yollarla ifade etmeleri, empati becerilerini geliştirmeleri, farklılıklara saygı duymaları, çatışma çözme, yardımlaşma, işbirliği gibi sosyal beceriler kazanmaları amacıyla akran zorbalığı farkındalık programlarını hazırladık. Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek okulda güvenli iletişim ortamları oluşturmalarına yardımcı olmaya yönelik psikoeğitim programlarımızı da uygulamaya aldık." bilgisini paylaştı.

Özer, ayrıca okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin akran zorbalığı konusunda farkındalık kazanmaları ve baş etme becerileri geliştirmelerine yönelik çeşitli programlar hazırlandığını bildirdi.

"Zorbalığa karşı sıfır tolerans gösteriyoruz"

Okullarda ailelere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere zorbalığın tanımı, türleri, nedenleri, sonuçları hakkında farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Özer, şu bilgileri verdi:

"Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalığa karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu konudaki tüm süreçleri takip ediyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yok. Okullarımızda bu kültürü yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Akran zorbalığının anlatılması, farkındalığın artırılması ve sonrasında yürütülecek çalışmaları desteklemek adına alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu doğrultuda akademisyenler, farklı illerden farklı tür ve kademelerden okul yöneticileri ile rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan 100 katılımcı ile 'Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı' konulu çalıştayımızda bir araya geleceğiz. Hafta başı yapılacak çalıştayda, akran zorbalığını önleme ve baş etme stratejileri, akran zorbalığını önlemede ailelerin ve okulun rolü gibi konulara değinerek akademisyenlerimizle konuyu pek çok yönüyle ele alacağız. Çalıştaydan çıkan sonuçlara göre almamız gereken yeni önlemler, yeni düzenlemeler olduğunda bunları da hızlı şekilde uygulayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
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