MEB'den 'öğrenci nakli' soruşturması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle başka okula nakledildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.