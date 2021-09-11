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MEB'den 'öğrenci nakli' soruşturması

MEB'den 'mevzuata aykırı nakil' iddiası ile ilgili soruşturma

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2021 Cumartesi 11:35
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MEB'den 'öğrenci nakli' soruşturması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle başka okula nakledildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 11.09.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
MEBMevzuatSoruşturma
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