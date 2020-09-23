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MEB: EBA'da sorun çözüldü

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna ve EBA canlı ders uygulamasında eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak karşılaşılan erişim sorununun, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerce yapılan iyileştirmelerle çözüme ulaştırıldığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Eylül 2020 Çarşamba 17:30
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MEB: EBA'da sorun çözüldü

Bakanlıktan, 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinde EBA platformuna ve EBA canlı ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30-12.00 saatleri arasında, aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunu, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır" denildi.

Bakanlığın aynı gün yaptığı yenilikle canlı ders sayısının artırıldığı ifade edilirken, uygulamanın ilk günü olmasından kaynaklı yoğunluğun tespit edilmesiyle birlikte 'hızlı geçiş' özelliğinde iyileştirme yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak 'hızlı geçiş' özelliği iyileştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

EBA’nın söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırıya uğradığı da kaydedilirek, "Yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir" denildi. 

EBA sistemlerinin 7/24 kontrol merkezi ile izlendiğine ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahalelerin yapıldığına işaret edilerek, "22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır" mesajı da verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBEBA
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