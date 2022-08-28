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MEB: Yeni eğitim yılı başında 198 okul, 3 bin 605 derslik açılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni dersliğin hizmete açılacağı; yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 dersliğin de öğrencilerle buluşacağını açıkladı. 

28 Ağustos 2022 Pazar 15:35
MEB: Yeni eğitim yılı başında 198 okul, 3 bin 605 derslik açılacak

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni dersliğin hizmete açılacağı; yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 dersliğin de öğrencilerle buluşacağını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının hemen ardından başlatılan yeni dönem hazırlıklarını hızla sürdürüldüğü belirtilerek, "Yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 derslik, 2022- 2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacak. Bakanlık, bunlara ek olarak 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra 4 bin okulun doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak alt yapısı gibi ihtiyaçları karşılandı" denildi. 

BAKAN ÖZER: 4,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TAMAMLANMIŞ OLACAK

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in değerlendirmesine de yer verildi. Bakan Özer, yeni eğitim yılı hazırlıklarını eksiksiz tamamlamak için çalışmaları yaz tatilinin ilk haftasında başlattıklarını anımsatarak, "12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım, okul zilinden önce tamamlanmış olacak. Bunun 2,2 milyar liralık tutarı yeni okulların yapımı, 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası ise binalarımızın depreme karşı güçlendirilmesine için ayrıldı" dedi. 

'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını hatırlatan Bakan Özer, şu ana kadar 1400 yeni anaokulu ve 10 bin 100 yeni ana sınıfının, öğrencilerin eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmaları için hazırlandığını belirtti. Özer, "Bu yıl sonunda hedefimize ulaşmış olacağız. Böylece okul öncesi eğitimde çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Her çocuğumuzun okul öncesi eğitim alması ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, "Proje kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı için küçük onarımları ve donatımı, ilkokul ve ortaokulların matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için de illere ödenek gönderildi. Öğrencilere depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacak. Depreme karşı güçlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında kullanıma 252 okulda 3 bin 161 derslik hizmete alınacak" denildi.

DHA

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