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Milli teknoloji hamlesi için eğitmenlik yapacaklar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:19
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Milli teknoloji hamlesi için eğitmenlik yapacaklar

İSTANBUL - Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle düzenlenen ‘Milli Teknoloji Burs Programı’ kazananları belli oldu. Burs programına seçilen öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı’nın Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapacak.
 

ÖĞRENCİLERE 12 AY BİN LİRALIK BURS İMKANI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Milli Teknoloji Burs Programı’ kazananları belli oldu. Burs programına seçilen öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı’nın Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapacak. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uçak Mühendisliği öğrencilerinden Nida Sucu ve Nisanur Cerav, Eğitmenlik- Mentorluk burs programına seçildi. Eğitmenlik-Mentorluk burs programının sınav ve mülakat gibi tüm seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ayrıca 12 ay boyunca aylık 1000 TL’lik burs verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Teknoloji HamlesiEğitmenlik
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