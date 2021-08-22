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ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 15:05
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ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda  belirtilmiş  olup,  istenen  evraklar  ve  başvuru  dosyalarının  nasıl  hazırlanacağına  ilişkin  detaylı  bilgilere  www.aku.edu.tr  web  sayfasında  yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo  yoluyla yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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