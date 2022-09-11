Okul alışverişini son güne bırakan veliler Eminönü'nü tercih etti

İSTANBUL, (DHA)

Veliler ve öğrenciler bugün sabah erken saatlerde Eminönü'ndeki kırtasiyelerde alışveriş yaparak, eksiklerini tamamladı. Ellerindeki listelerle kırtasiyeleri gezip, fiyat karşılaştırması da yapan aileler, çanta, su matarası, beslenme çantası, defter ve kalem aldı.

EMİNÖNÜ'NÜ FİYATLAR AÇISINDAN TERCİH ETTİK

Küçükçekmece'den geldiğini belirten Bilge Küpeli, "Bütçemizin yettiği kadar çocuklarımıza okul alışverişi yapmak için buradayız. Eminönü'nü fiyatlar açısından tercih ettik. Geziyoruz fakat, henüz uygun fiyatlara rastlayamadık. İki çocuğum var. Çanta, kalemlik gibi ihtiyaçlarımız kaldı, onları alacağız" dedi.

Eminönü'ndeki kırtasiyelerde fiyatların daha uygun olduğunu belirten Mihriban Yanık "Biz de burada esnaflık yapıyoruz. Fiyatlara henüz hiç bakmadım ama, genel olarak her şey el yakıyor. Biri 6 diğeri 11'nci sınıfa başlayacak 2 çocuğum var. Son güne bıraktık ama, onlar için alışverişe geldim" diye konuştu.

TOPLAM 1000 LİRAYI BULDU

Alışverişi tamamlayan Mikail Çobanyıldızı, "Çocuğuma defter, kalem, silgi aldım, 400 TL ödedim. Liseye giden bir oğlum var, ona da sadece çanta aldım. Toplamda bin lirayı buldu. Burası ucuz diye buraya geldim fakat, yine de pahalı fiyatlar" şeklinde konuştu.

Fiyatları normal bulduğunu söyleyen Barış Önder, "Her şeyin fiyatı arttığı gibi kırtasiye ürünlerinin de artmış. Birkaç parça eksiğimiz var, önceden hazırlıklıydık. Boya kalemleri, küçük kırtasiye ürünleri gibi parçaları tamamlamaya geldik" dedi.

Kırtasiyeciler ise satışların yeni eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla yoğunlaştığını, bu yoğunluğun birkaç hafta daha devam edeceğini belirtti.