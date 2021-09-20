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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin 20-23 Eylül'de yapılabileceğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:21
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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tercih işlemlerinin bugün başladığını belirterek, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı (140, 150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı (170, 180) aralığında olan adayların yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKS
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