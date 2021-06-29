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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 9 üniversiteye 10 enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 9 üniversiteye 10 yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Haziran 2021 Salı 12:27
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 9 üniversiteye 10 enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu

ANKARA,(DHA)

Kararla, 7 üniversiteye ait 13 enstitü, fakülte ve yüksekokul kapatılırken, 5 üniversiteye ait fakülte ve yüksekokulların isimleri ise değişti. 

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstinye Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pamukkale Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Tarsus Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

7 ÜNİVERSİTEDEKİ 13 ENSTİTÜ, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL KAPANDI

Kararla birlikte, Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Düzce Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Pamukkale Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

5 ÜNİVERSİTEDEKİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL İSİMLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan kararda, Iğdır Üniversitesi Iğdır Ziraat Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesinin adı Tıp Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulunun adı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildiği belirtildi.


Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteüniversiteEnstitüFakülteYüksekokulCumhurbaşkanıYeni Çağrı
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