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Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı

Tekirdağ'da 139 okulda, yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 2 gün gecikmeli olarak bugün başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 14:35
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Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı

TEKİRDAĞ - Türkiye genelinde 15 Şubat'ta başlayan yüz yüze eğitim, Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün gecikmeli olarak bugün başladı. Bugün 139 okulda ilk ders zili çaldı. Koronavirüs tedbirleri alınarak açılan okullarda öğrenciler, uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. 

‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturularak maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak.

VALİ, SATRANÇ TAKIMI HEDİYE ETTİ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanapaşa İlçesi Kaymakamı Harun Kaya, İl Milliği Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç bugün eğitime başlayan Kumbağ İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Yıldırım, başarı dilediği öğrencilerle sohbet etti ve satranç takımı hediye etti. Öğrencilerin çok sevdiği okullarına kavuştuğunu belirten Yıldırım, "Herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Tedbirlerle bu salgından kurtulacağız inşallah. Bugünden itibaren öğrencilerimiz de tedbirlere uyararak eğitime başladı. Öğrencilerimiz için güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağYüz Yüze Eğitim
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