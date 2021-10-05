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Üç üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2021 Salı 09:47
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Üç üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı. Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteüniversiteRektörAtama
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