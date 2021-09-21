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Üniversitelilerde yeniden kapanma endişesi

1,5 yıl aradan sonra kampüse dönen üniversitelilerde, yeniden kapanma endişesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2021 Salı 14:20
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Üniversitelilerde yeniden kapanma endişesi

Konya'da yeniden yüz yüze eğitime başlanan Selçuk Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı. 1,5 yıl sonra kampüse dönen öğrenciler, kurallara uyulmadığını ve okullarının yeniden kapanmasından korktuklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilen Selçuk Üniversitesi'nde dün itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime başlandı. Okulun ilk gününde Alaeddin Keykubad Kampüsü'nde öğrenci yoğunluğu yaşandı. 1,5 yıl sonra kampüse dönen öğrencilerin bir kısmının maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü. Yeniden okullarına kavuştukları için heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, aynı zamanda koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıklarını da dile getirdi.

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi Şevval Yüksel "Aşırı derecede heyecanlıyız ve korkuyoruz. Umarım her şey iyi olur, istediğimiz gibi olur" dedi. 1'inci sınıfı okula gelmeden tamamladığını söyleyen aynı fakülteden Fadime Kaplan ise "Okula geldiğim için heyecanlıyım ama bir yandan da korkuyorum. Umarım hastalanmam. Şu an okul çok kalabalık, inşallah başımıza bir iş gelmez" diye konuştu.

'KURALLARA KİMSE UYMUYOR'

Önlemleri yetersiz bulan iletişim fakültesi öğrencisi Sena Andaç "Okulların tekrar kapanacağına dair bir düşüncem var. Kampüs çok kalabalık ve çoğu kişi de kurallara uymuyor. Muhtemelen okulları tekrar kapanacağını düşünüyorum. İlk gün, böyle yoğun olacağını bekliyordum. Kurallara kimse uymuyor ve uymakta istemiyor. Buna ben de dahilim" ifadelerini kullandı.

'ÜZÜCÜ BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIM'

Okullarının yeniden kapanacağını düşünen iletişim fakültesi öğrencisi Osman Tuncer ise şunları söyledi:

"Muhtemelen birkaç aya yeniden kapanır diye düşünüyorum. Etrafta önlemlere uyan kimse yok. Çok umut verici şeyler görmedim açıkçası. Maskeler genelde kullanılmıyor. Kullanılan maskeler de yere atılıyor. Çok rahatsız edici bir ortam var. Hiç mutlu değilim genel olarak üzücü bir tabloyla karşılaştım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Kapanma EndişesiÜniversiteliler
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