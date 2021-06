YKS'ye bir gün kala nefes egzersizi tavsiyesi ve beslenme önerisi

İSTANBUL - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) son bir gün kala önerilerde bulunan Klinik Psikolog Birgül Sena Mayda, "Kaygı sonucu sınav anında ellerde titreme, dilin damağın kuruması, kalp atışlarının hızlanması ve hızlı nefes alıp verme gibi fiziksel belirtiler yaşanabilir. Öğrenci arkasına yaslanıp 3 kerede nefes alıp 5 kerede vererek nefesini kontrol edebilir" dedi. Beslenme Uzmanı Kübra Şahin ise sınavdan bir gün önce tüketilmesi gereken besinleri anlattı.





2 milyonun üzerinde adayın katılacağı YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Öğrenciler önce Temel Yeterlilik Testi'ne girecek. Bu testteki başarıları puanlarının yüzde 40'ını oluşturacak. İkinci gün ise Alan Yeterlilik Testleri yapılacak.





'BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM' DİYEREK SALONA GİRİN





Sınava bir gün kala öğrencilere uyarılarda bulunan İstanbul Kent Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Birgül Sena Mayda, "Geçen yıl olduğu gibi öğrenciler bu yıl da maskeleriyle sınava girecek. Pandemide sınav nasıl olacak? gibi soruların belirsizlikleri daha az olduğu için kaygı seviyelerinde düşüş gözlemlenmekte. Uzaktan eğitimle beraber öğrencilerin bazıları verimli çalışamadığını düşünerek bu süreçten yakınıyor ve dolayısıyla endişeleniyorlar. Oysa fark etmeleri gerekir ki öğrencilerin hepsi aynı süreçlerden geçiyorlar. Yani bütün öğrenciler uzaktan derslerine çalıştı, birinin yaşadığı sorunu aslında diğer arkadaşları da yaşadı ve hissetti. İlk olarak öğrencilerin bu durumu kabul edip olumsuz düşüncelerini değiştirebilmeleri gerekmektedir. Eğer ki öğrenci sınav sabahı stres yaşıyorsa, okula girdiği anda dimdik bir şekilde elinde bulunan suyundan bir yudum alarak sınav salonuna girsin. Burada kişinin kendisine güvenmesi önemli ve bu şekilde salona girdiğinde sınavını gerçekleştireceği sıraya otururken ‘sınava hazır değilim’ cümlesi yerine 'ben elimden geleni yaptım' diyerek oturmalı ve düşünmeli. Bu şekilde kaygı seviyelerindeki düşüşü kendileri de o an hissedecektir. Düşünce ve davranış paralel olarak ilerler. Benim davranışım dik bir şekilde oturmak olduğunda düşüncem de davranışımla paralel olarak olumlu olacak" diye konuştu.





"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE AÇIP NOTLARINIZA BAKIN"





Sınavdan bir gün önce kişinin aklına takılan bir konu hakkında notlarına göz gezdirmesi gerektiğini belirten Klinik Psikolog Birgül Sena Mayda, "Bir formül ya da küçük bir konu aklınıza takılabilir. Her öğrencinin stratejisi farklıdır, eğer ki sizin normalinizde sınavdan önce notlarınıza bakmaz varsa, örneğin; denemelerden önce, okuldaki sınavlarınızdan önce aklınıza takılan bir nota bakıyorsanız, sınavdan bir gün önce aklınıza bir şey takılırsa açıp notlarınıza bakın. Normalin dışına çıkıldığı takdirde yani aklınıza takılan konuya bakmadığınız da daha da endişelenecekseniz. Bu sefer sınav anında hatırlamaya çalıştığınızda daha da kafanız karışacak. Dolayısıyla arkadaşlarımız gönül rahatlığı ile açıp notlarına bakabilir" tavsiyesinde bulundu.





"3 KERE NEFES ALIP 5 KERE VERİN"





Sınav anında kaygı yaşanabileceğini belirten Mayda, "Bizler de sınav anında kaygı belirtisi olarak ellerde titremeler, nefes alıp vermede hızlanma sorunu yaşayabiliriz. Eğer ki bir kaygı yaşarsanız nefesi de kontrol edemeyebilirsiniz. Sınav anında öğrenci kaygılanırsa arkasına yaslanıp 3 kerede nefes alıp 5 kere de versin. Nefesimizi bu şekilde kontrol ettiğimizde rahatladığımızı hissedeceğiz" dedi.





"SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE DIŞARDAN YEMEK YEMEYİN"





İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme Uzmanı Kübra Şahin ise sınavdan bir gün önce tek yönlü, düşük karbonhidratla veya yüksek protein ağırlıklı beslenme ya da öğün atlamanın hafızayı zayıflatabileceğini belirterek, "Sınavdan bir gün öncesinde yeterli ve dengeli bir beslenme öneriyoruz. Sınavdan bir gün önce de kişilere dışarıdan yemek yememeleri uyarısında bulunuyoruz. Dışarıdan yemek yendiği takdirde oluşabilecek besin zehirlenmeleri olumsuz durumlara yol açabilir. Sınav günü en önemli unsur birincisi uyku ikincisi ise kahvaltı. Kahvaltı öğünü çok önemli. Zihnin açıklığını sağlayacak en önemli unsur. Öncelikle hafif bir kahvaltı ile başlamalısınız. Süt, yumurta, az tuzlu peynir, zeytin, ceviz, badem, fındık, tam tahıllı ekmek, sebze ve meyvenin bulunduğu bir kahvaltı tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.





"C VİTAMİNİNDEN ZENGİN MEYVE VE SEBZELERİ TÜKETİN"





C vitaminin stresi azaltacağını hatırlatan Kübra Şahin, "Bu dönemde stresi azaltıcı yönde C vitamininden zengin besinlerin adrenalin seviyesini artırarak stresi azalttığı da yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Bu nedenle hem zihin açıklığı hem stres faktörünü göz ardı edebilmek için Omega-3 yağ asitlerinden zengin balık ceviz gibi yağlı tohumlara hem de stres faktörünü ortadan kaldırmak için C vitamininden zengin meyve ve sebzelere günlük beslenmede yer vermek gerekir" ifadelerini kullandı.