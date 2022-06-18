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 YKS'ye geç kalanlar kapıda kaldı

İSTANBUL’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Bahçelievler’de sınava alınmayan bir öğrenci, demir kapıdan atlayarak içeri girerken, o anlar kameraya yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Haziran 2022 Cumartesi 11:42
 YKS'ye geç kalanlar kapıda kaldı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler’de sınava geç kalan öğrenciler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilerle, içeri girmek için tartıştı.


İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI

Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi’nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı. Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


KİMLİKSİZ GELEN DE VARDI

Avcılar’da 3 aday geç kaldığı, 1 aday kimliksiz ve 1 aday da geçerli kimliği olmadığı için sınava giremedi.

Avcılar’daki Sabancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi’ndeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen ve içeri alınmayan bir aday "Üniversiteyi bitirmiştim, ikinci kez denemek istemiştim" derken, sınav salonuna kadar giden ancak üzerinde hiçbir kimlik bulunmayan bir kadın ile üzerinde TC kimlik numarası bulunmadığı için kabul edilmeyen eski ehliyetle gelen bir erkek aday salondan çıkarıldı. Buradaki sınava iki kızı üniversitede okuyan Serpil Ercan da geldi. Kızları tarafından başarı dilenerek sınava alınan anne, küpelerini çıkarırken, "Kendimi denemek istedim. Alacağım puana göre hareket edeceğim" dedi.

Hemen yakındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nda saat 10.00’da kapıların kapatılmasından sonra gelen Emirhan Korkmaz, görevlilere içeri alınması için ısrar etti. Kapatılan demir kapının arasına ayağını koyarak sıkıştıran Korkmaz, "Sınava giremezsiniz" uyarısına rağmen açılan bahçe kapısından içeri girdikten kısa süre sonra çıkarıldı. Aynı okula gelen bir başka aday da "Saat 10.15’e daha çok var" demesine rağmen içeri alınmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKSSınavBahçelievleröğrenci
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