Galerie D’art La Visione, 2005 yılında Yonca Gökalp tarafından İstanbul Akaretler’de kurulduğundan bu yana çağdaş sanatın Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Kuruluşundan bu yana aynı mekânda faaliyet gösteren galeri, bugüne dek birçok sanatçının kişisel ve karma sergilerine ev sahipliği yapmıştır. Sanatçılara eserlerini kamuyla buluşturma imkânı sunan dinamik bir platform olarak Galerie D’art La Visione, sergilerin yanı sıra sanatçılarla izleyiciler arasında yaratıcı etkileşim kuran atölye çalışmaları da düzenlemektedir. Yerel faaliyetlerinin ötesine geçerek uluslararası sanat dünyasında da görünürlük kazanan galeri, son yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışı sanat fuarlarında aktif olarak yer almaktadır. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Focus Art Fair London’da, ayrıca 2025 yılında World Art Dubai'de temsil edilerek, sanatçılarını uluslararası arenada desteklemeye devam etmiştir.

Focus Art Fair, Asya merkezli uluslararası bir sanat fuarı olarak, Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan bir coğrafyada kültürel köprüler kurar. Fiziksel ve sanal deneyimi bir araya getiren özgün yapısıyla, sadece bir sanat pazarı değil, aynı zamanda güncel sanat söylemlerini kapsayıcı temalar altında izleyiciyle buluşturan güçlü bir küratöryel platformdur. Focus’ta, farklı teknikler, kültürler ve bakış açıları bir arada var olur; sanat ile izleyici arasında anlamlı yüz yüze karşılaşmalar teşvik edilir.

16–19 Ekim 2025 tarihleri arasında Londra’daki Saatchi Gallery’de gerçekleşecek olan bu yılki Focus Art Fair London kapsamında, Galerie D’art La Visione, şu sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturacaktır: Asya Alpay, Atila Çakır, Begüm Ada Göksoy, Berfin Uluman, Burcu Eşiyok, Damla Güdemez, Ela Keskiner, Elif Cilli, Ertuğrul Çakır, Gamze Bilgişin, Hüsnİye Uğur, Işık Özdemir, Milan Rich Baranowski, Özlem Zerey, Sanem Güvercin ve Şahika Kutsal.

Bu özel sergi, Emre Ertürk’ün küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak ve bütünlüklü, kavramsal bir yaklaşım sunacaktır.