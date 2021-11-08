“200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz”

16-17 Kasım tarihlerinde Katar Kalkınma Bankası'nın sponsorluğunda, Grant Thornton Türkiye’nin ev sahipliğinde Katar ve Türkiye Ticari İş Birliği Toplantısı gerçekleştirilecek. Teknoloji odaklı, katma değerli ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de iş birliği yapacak güçlü ortaklar arayan Katarlı işletmeler ile yatırımlarını ve ürün portföylerini güçlendirmek isteyen Türk şirketlerini bir araya getirmeyi amaçlayan toplantı ile bir sonraki dönemde 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul’daki bir otelde gerçekleşecek toplantının katılımı ücretsiz olacak.

Grant Thornton Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu, toplantı hakkında, “Ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de iş birliği yapacak güçlü ortaklar arayan Katarlı işletmeler ile yatırımlarını ve ürün portföylerini güçlendirmek isteyen Türk şirketlerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun sonucunda da uzun vadede gelecek dönemdeki potansiyel 5 milyar dolarlık hacmin ilk adımlarını atmış olacağız. Toplantıda, Türk yatırımcılar açısından önem arz eden ve rekabet avantajı sağlayabilecek; dijital ve finans hizmetleri, uzaktan eğitim teknolojileri, müşteri çözüm teknolojileri gibi servis ve çözümleri, polimer, vinil, probilen gibi birçok farklı ürün ve hizmet grubu yer alıyor. Yeni iş birliği fırsatları arayan tüm firmaları etkinliğimize bekliyoruz. Katılmak isteyenler ‘www.qatarb2b.net’ adresinden ücretsiz olarak kaydolabilirler” diye konuştu.

“ETKİNLİK KARŞILIKLI FAYDA SAĞLAYACAK”

Etkinliğe katılan her iki ülkenin girişimcilerinin de karşılıklı fayda sağlayacağını ifade eden Hatipağaoğlu, “İşletmelerimiz, pandemi döneminde yaşadığı önemli ekonomik kayıpların bir kısmını bu etkinlikte telafi edebilme fırsatı yakalayabilir. Ayrıca Katar üzerinden hem Körfez ülkelerinde hem de Asya ülkelerinde etkin olma şansını değerlendirebilir. Katarlı işletmeler ise bu bölgedeki en önemli pazar olan Türkiye’ye girerek hem küresel pazara eklemlenmek için bir alan bulmuş olacaklar hem de buradaki deneyimlerini Balkanlar, Doğu ve Kuzey Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetleri gibi bölgelere yayma fırsatı yakalayacaklar. Katarlı işletmeler için Türkiye bölgesel ve küresel pazara dahil olmak için önemli bir üs niteliğinde. Bu etkinlikten sonra 6 ay katılımcıları yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yaratabilmeyi hedefliyoruz. Katılımcı şirketler bu faaliyetten pay alabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.