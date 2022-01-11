2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,5 milyon TEU'yu aştı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyadaki konteyner krizine rağmen 2021 yılında Türkiye'deki limanlarda elleçlenen konteyner miktarının yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin TEU'yu aştığını açıkladı.



Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı konteyner ve yük verilerini değerlendirdi. Küresel salgın sürecinde birçok nedenle konteyner krizi çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, buna rağmen 'mavi vatan'a yapılan yatırımlarla Türkiye'nin bundan etkilenmediğini belirtti. Rakamları da paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"2021 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti. Aralık ayı rakamlarına baktığımızda ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı ve 1 milyon 80 bin 241 TEU oldu. En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 253 bin 725 TEU konteyner elleçlendi. Ambarlı Liman Başkanlığını; 167 bin 927 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 167 bin 317 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi İsrail ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. İsrail'i Yunanistan ve Mısır'la yapılan taşımalar izledi. Denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 42 TEU ile İspanya’ya giden konteynerler oluşturdu."



Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında, "Denizlerimize 'mavi vatan' dedik. Ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini ön plana çıkarıyoruz. 2002 yılında 149 olan liman sayımız 217'ye, 37 olan tersane sayımız 84’e çıkardık. Tersanelerimizdeki yıllık gemi üretim kapasitemiz ise 550 bin dedveyt tondan 4,65 milyon dedveyt tona yükselmiş ve yerlilik oranımız ise yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Ülkemiz, mega yat üretimde dünyada 3'üncü sıradadır" dedi.