2021 yılı, Kobi’lerde dijitalleşme yılı olacak

HABER: DİNÇER KARACALAR

e-dönüşüm kavramı, 1 Ocak 2014 tarihinde iş hayatının gündemine girdi. O günden günümüze hayatımızda çok şey değişti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı VUK 509 Nolu Genel Tebliği ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı 2020 yılında büyük ölçüde genişletildi. 2020 önemli bir dönüm noktası oldu ve birçok sektörden mükellef firmalar, e-belge uygulamaları ile tanıştı.

e-dönüşümdeki gelişmeleri değerlendiren Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Bugünkü mevcut durumda yaklaşık, e-faturada 340 bin, e-defterde 204 bin, e-irsaliyede 92 bin, e-serbest meslek makbuzunda 198 bin, e-müstahsil makbuzunda 27 bin kullanıcı bulunuyor. 2021 yılı da, benzer şekilde çeşitli e-belgelere zorunlu geçişlerin olacağı ve mevcutta kullanılan e-belgelerin kapsamının daha da genişleyeceği bir yıl olacak. Geçmiş yıllarda, Kobi’lerin ticari yazılım kullanımları ve dijitalleşme oranları düşük oranlarda iken, pandemiyle birlikte bu süreç hız kazandı. Gerek e-belge uygulamaları, gerek diğer teknolojik altyapı çalışmalarıyla, 2021 yılı Kobi’lerde dijitalleşme yılı olacaktır” dedi.

70 binin üzerindeki mükellefe hizmet veriyoruz

e-Dönüşüm pazarının yaklaşık %20’nin altyapısını sağladıklarını ifade eden Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Kolaysoft Teknoloji ve altyapı hizmetini sunduğumuz 14 özel entegratör ile birlikte, e-dönüşüm pazarının yaklaşık %20’nin altyapısını Kolaysoft olarak biz sağlıyoruz. Diğer bir değerlendirmeyle, Kolaysoft olarak, gerek kendi entegratörlüğümüz, gerekse diğer entegratörlere sunmuş olduğu altyapı hizmeti ile 70 binin üzerindeki mükellefe / son kullanıcıya hizmet veriyoruz. 2019’a damgasını vuran ilk 500 bilişim şirketi arasında e-dönüşüm kategorisinde 7. sırada yer aldık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, e-dönüşüm dünyasına öncülük ediyoruz. Sektörde söz sahibiyiz ve bu başarımızı doğru değerlendirip, doğru çözümler ile müşterilerimize ve altyapı hizmeti sağladığımız entegratörlere sunuyoruz. Ayrıca, önemli noktalardan birisi şudur ki, diğer entegratörler ile beraber çalışırken, sahadaki rekabeti en nezaketli şekilde yürüten bir firmayız” diye konuştu.

İşletmeler, dijital dönüşüm sürecine “kolay” entegre oluyor

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, iş hayatından eğitime, sağlıktan sosyal hayata kadar her alanı dönüştürdüğünü anlatan Kolaysoft Genel Müdürü Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kolaysoft olarak, yaklaşık 5 yıl önce mottomuzu şöyle belirledik. Evet, dijital dönüşüm hayatımızın bir kaçınılmazı ve içinde bulunmamız gereken bir durum. Bunu zorlaştırarak değil de, en “kolay” haliyle nasıl yapabiliriz diye mühendislik olarak bu konuya eğildik. Regülasyonlar hayatımıza zorunluluk olarak gelmiş ve gelirken de hayatımızı kolaylaştırmayı hedeflemişti. Bizde bu nedenle projelerimizde, friendly uygulamaları hayata geçirdik. Kolaysoft olarak, her uygulamamızda, kullanıcılar için mühendisliğimizin kolay kullanım tarafını ön plana çıkarıyoruz. Muhasebecilerin, mükelleflerin, kullanıcıların ve tüm paydaşlarımızın hayatlarına regülasyonları, sağlıklı ve kolay bir şekilde entegre ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, avukatlar, mali müşavirler, doktorlar ve eczacıların hayatlarını kolaylaştırarak, bir tuşa basarak tüm işlemlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan sunuyoruz. Kısaca, dijital dönüşüm yolculuğunda, müşterilerimize rehberlik ediyoruz. Onlara yaşamış oldukları veya yaşayabilecekleri problemlerle ilgili önceden bilgiler vererek, kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, Kolaysoft olarak, sektörel call centerlar ve sektörel portallar oluşturarak, arayan mükelleflerin, call centerda veya portal içinde kaybolmasını engelleyerek, e-dönüşümün kolaylığını müşterimize yansıtıyoruz” dedi.

Bu yıl, sağlık hizmet sunucusu mükelleflerin e-belgeye geçişleri öngörülüyor

Sağlık hizmet sunucularının bu yıl e-belgeye geçişlerinin öngörüldüğünü kaydeden Kolaysoft Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“GİB’in 2020 yılı sonunda yayınlamış olduğu bir taslak var. Bunun tebliğe dönüşmesiyle beraber özellikle Sağlık Hizmet Sunucuları tarafında ciddi bir portföy ile karşı karşıya olacağız. Burada, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ve medikal malzeme - ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler yer alacak. Hastane, tıp merkezi, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları v.b olan mükelleflerin, bu yıl içinde e-belgelere zorunlu geçişleri öngörülüyor. Bu sürece dair bizler, tüm hazırlıklarımızı yaptık ve tebliğin yayınlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.