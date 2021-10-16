2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

ANKARA (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile gerekçesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, söz konusu kanun teklifinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Kanun teklifinin hedefleri arasında ise salgın sonrası toparlanma döneminde büyüme potansiyelini artırma, nitelikli istihdam, enflasyon ve cari açık yaratmama, yurt içi tasarruf, yeşil dönüşümü dikkate almak, gelir adaletini sağlamak gibi esaslar yer aldı.

YEDEK ÖDENEK KONULABİLECEK

Kanun teklifine göre; belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçede öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere yedek ödenek konulabilecek ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu kapsamda Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 'Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği', 'Yedek Ödenek', 'Yatırımları Hızlandırma Ödeneği', 'Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği' konulacak.

AKTARMA, EKLEME, DEVİR VE İPTAL İŞLEMLERİ

Ödeneklerin verimli ve etkin şekilde kullanılması amacıyla kamu idarelerinin yıl içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer kamu idarelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında veya öncelikli hizmetlerde kullanılabilecek. Bunun için genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ödeneklerini, kamu idareleri arasında veya Strateji Bütçe Başkanlığı'nın Yedek Ödenek tertibine aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütçelerinde yer alan ve tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetlerine ilişkin ödeneği, kurumlar arasında aktarmaya ilgili kurumlar yetkili olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO alt yapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesi'nce tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.