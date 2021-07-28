Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1359.55
ALTIN
494.43
DOLAR
8.5541
STERLİN
11.8708
EURO
10.1045
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Satılık İplik Fabrikası 
Satılık İplik Fabrikası 
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel...

32 bin sigortalıya kredi ile emeklilik imkanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:19
0 Okunma
32 bin sigortalıya kredi ile emeklilik imkanı

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile üç kamu bankası arasında Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında kredi kullanarak emekli olabilecek 32 bin sigortalı olduğu belirtildi.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası temsilcileri arasında, SGK Başkanlık Binası Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak.

Yılmaz, bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol sayesinde 16 bin 454 sigortalının kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuşturulduğunu söyledi. Yılmaz, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, yeni imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda ise yaklaşık 32 bin sigortalı bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım’a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir. Kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar bulunmaktadır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kredi Ve Emeklilik ImkanıSgk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'
'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'
BİRECİK İLÇESİNE BÜYÜK YATIRIM YAPAN BİLGİN'E ZİYARET 
BİRECİK İLÇESİNE BÜYÜK YATIRIM YAPAN BİLGİN'E ZİYARET 
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL, HUBUBAT REKOLTEMİZİN SONUÇ RAPORU, KIRMIZI ALARM!
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL, HUBUBAT REKOLTEMİZİN SONUÇ RAPORU, KIRMIZI ALARM!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans