Alternatif turizmci, 2021'den ümitli

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin yanı sıra alternatif turizm alanında da büyük gelişme yaşanıyor. Bu kapsamda Antalya merkezli alternatif, turizm alanında hizmet veren tesislerin oluşturduğu Alternatif Turizm İşletmecileri Birliği (ATİB) kuruldu.

ATİB'DE KİMLER VAR

ATİB bünyesinde Sandland, Antalya Akvaryum, Ormana Aktive, Olympos Teleferik, Dino Park Antalya, Kadir's Tree Houses, Kelebek Park Antalya, Saklıkent Ski Resort, Aktiv Outdoor, Aktur Lunapark, Sealanya, Aqualand Antalya, Tefenni Villas, Hip Notics Cable Park, Folklorik Yörük Park, Peloid Antalya, The Land of Legends, Antalya Atlı Spor Kulübü, Anadolu Ateşi, Düden Rafting, Escape Adventures gibi çok sayıda tesis bulunuyor.

2021, 2020'DEN DAHA İYİ OLACAK

ATİB Başkanı Cem Karaca ve ATİB yönetim kurulu üyesi olan alternatif turizm işletmecileri, Antalya turizminin en iyi dönemi olan 2019 yılı ve pandeminin damga vurduğu 2020 yılını değerlendirerek, 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Sektör temsilcilerine göre, 2021 yılı 2020'den daha iyi olacak. Özellikle münferit turizm hareketliliğinin artması öngörülüyor.

AŞI RAHATLATACAK

Antalya'nın alternatif turizm alanında çok farklı hizmet ve işletmelere sahip olduğunu belirten ATİB Başkanı ve Sandland'in sahibi Cem Karaca, ATİB olarak 2021'e yönelik Güvenli Turizm Sertifikası, tanıtım gibi alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Pandeminin turizmin tamamını olduğu gibi alternatif turizmcileri de etkilediğini anlatan Karaca, hızlı bir aşılama başlatılması, 100 milyon aşının satın alınmış olması ve şu ana kadar aşılanan sayısının 6 milyonu geçmesi nedeniyle nisan-mayısa kadar yoğun aşılama sürecinin devam edeceğini ve ülkede rahatlama yaratacağını söyledi.

HAREKETLİLİK YÜKSEK OLACAK

Avrupa ve Rusya başta olmak üzere yurt dışındaki aşılama programlarının çok önemli olduğuna değinen Karaca, “Çünkü turizm hareketi için insanların aşılanmış olması ve bulaşın mümkün olduğunca en aza indirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Avrupa'da kampanyalara başlandı. İngiltere'de 15 milyon, Almanya'da 5 milyonu aştı ve devam ediyor. Rusya'nın kendi aşısı olduğu için elleri daha rahat. Dolayısıyla bu, 2021'de turizm hareketinin 2020'ye kıyaslanmayacak derecede yüksek olacağını gösteriyor" dedi.

2021 TAHMİNİ 7-8 MİLYON TURİST

Antalya'nın 2019'da 15- 16 milyon turist aldığını hatırlatan Karaca, 2021 yılı yabancı turist beklentisinin ise 7-8 milyon civarında olduğunu açıkladı. Karaca, “Tabi bunun üstüne çıkması bizi mutlu eder. İç turizmin de yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'den yurt dışına giden ciddi bir miktar son yıllarda artan turist kitlesi var. 2019'da yurt dışına 10 milyon Türkün tatile gittiğini biliyoruz. Tahminim büyük kitle bu sene sağlık nedeniyle yurt dışı planlarını erteleyip, yönünü iç destinasyonlara çevirecek" diye konuştu.

TERCİHLER DEĞİŞİYOR

Pandeminin deniz-kum-güneş ve resorte sıkışmış turizmin biraz daha butik tesislere kayması yönünde etkili olacağını dile getiren Karaca, “İnsanlar çok fazla kalabalıklar halinde bir araya gelmek istemeyecektir. Turizm tercihleri insanların biraz daha geniş alanlarda ve daha butik tesislerde kalabalığa karışmadan turizm hizmeti alabilmeleri yönünde bir şekle dönüşecek. Alternatif turizm alanındaki yatırımlar, talebin artışına bağlı artacaktır. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin alternatif turizm değerleri eğer hak ettiği şekilde üzerinde çalışılır ve gerekli yatırımlar yapılırsa, çok ciddi getirisi olacağı düşüncesindeyiz" dedi.

KUM HEYKELLERİN HEDEFİ 2019'UN YARISI

2021'i kum heykeller müzesi olarak da bilinen Sandland açısından değerlendiren Cem Karaca, şunları söyledi:

“2019'a oranla 2020'deki ziyaretçi sayımız yüzde 80 civarında düştü. Çünkü ülkemize gelen ziyaretçi yüzde 80 oranında düştü. Bütün işletmeler çok zorlu bir dönemden geçti, hepimiz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama 2021'de işletme olarak 2019'un yarısına ulaşmayı hedef koyduk. Eğer buna ulaşabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu da virüsün mutasyon geçirip, geçirmeyeceği ve birtakım olumsuzlar olmaması halinde."

HERKESİN GEÇERLİ YANITI VAR

Antalya Havalimanı'na gelen sayılara bakıldığında sektörde durumla ilgili herkesin geçerli bir cevabı olduğunu belirten Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, 2019'da 15 milyona yakın yolcu sayısının geçen yıl yüzde 80'e yakın oranla 3.4 milyona düştüğüne dikkat çekti. Arık, “Bizim de işletmeler olarak bundan farklı etkilenmemiz pek mümkün değil, aynı oranda etkilendik. 2019'da tüm zamanların en iyi misafir oranını yakaladık, Antalya Akvaryum'a 800 bin misafir geldi. 2020'de ise 200 binlere zor yaklaştık. Bu bakımdan maliyeti çok yüksek olan akvaryum işletmeciliğinin bütün zorluklarını 2020 yılı bize yaşattı maalesef" dedi.

UKRAYNA PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ GÖSTERDİ

2021'den ise sektörde herkesin çok ümitli olduğunu söyleyen Arık, Ukrayna'yı özel bir destinasyon olarak gösterdi. Arık, “Ukrayna turizmine baktığımızda 2019'da Antalya'ya 750 bin misafir geldi. Pademiye rağmen 2020'de bu rakam 550 bin civarındaydı. Ağustos aylarını değerlendirdiğimizde 2019'da 130 bin Ukraynalı gelmişken, 2020 Ağustos'ta pandemiye rağmen 170 bine çıktı. Alınan tedbirlerin misafire ya da destinasyon olarak Antalya'ya etkisinin, pandeminin kendinden çok siyasi iradenin verdiği kararlar ile de ilişkili olduğunu gördük. Rusya ve Ukrayna ile böyle bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'NIN SİYASİ KARARLARI

Avrupa'nın siyasi kararlarının ise turizmin yönlendirmesini doğrudan etkileyeceğini açıklayan Arık, “Bu yüzden 2021 tahmini rakamlar BDT pazarının sağlayacağı misafir ümidimiz biraz da Avrupa siyasi iradesinin ne karar vereceğini bilmediğimiz belirsizliğin ortasında bir tahmin oluşturmaya çalışıyoruz. Güvenli turizm, Covid’in etkisi, misafirin kendini güvende hissetmesinin yönlendirdiği kadar siyasi iradenin Almanya, Fransa, Hollanda hükümetlerinin turistik bölgelere uçuşla ilgili verdiği kararlardan da etkileniyor. Bunu gözlemleyeceğiz. Ümidimiz var, 2021'in daha sağlıklı bir yıl olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

DENİZE EN YAKIN TELEFERİK

Kemer'de 4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferikle 12 dakikada 2 bin 365 metre yüksekliğe çıkılabilen Olympos Teleferik Satış-Pazarlama Müdürü Haydar Culfa, Avrupa'da denize en yakın ve en uzun teleferiği olan Olympos Teleferik ile zaten çok keyifli bir yolculuk ve yukarıda çok güzel bir manzara olduğunu söyledi. Culfa, turistlerin gün batımı ve gündoğumu programlarına katılabildiğini, doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, katapult trambolin gibi etkinlikler yapabildiğini anlattı.

2021 BEKLENTİSİ 250 BİN KİŞİ

Çok güzel bir 2019'dan sonra beklenmedik bir bilinmezliğin içerisine girildiğine dikkat çeken Culfa, “Aslında baya tedirgin başladık fakat insanların rezervasyonlarını iptal etmemesi sayesinde bir çekingenlikle turizm başladı. Fakat ilerleyen süreçte güzel bir süreç geçti ve beklemediğimiz yoğunluk yaşadık. İstediğimiz verimlilik olmasa da bu şartlara rağmen güzel bir sezon geçirdik. Tabi ki kimse bu durumdan memnun değil ama bu şartlarda memnunuz. 2019'da 350 bin misafirimiz vardı, 2020'de maalesef 130 bine düştü. Bu dönem içinde 250 bin gibi misafir beklentisi içerisindeyiz" dedi.

MÜNFERİT RUSLAR ŞAŞIRTTI

İbradı'da bölgeye özgü düğmeli ev modelindeki Ormana Active'in sahibi Tolga Özgüven, İbradı ilçesine bağlı bir köy olan Ormana'nın pandemi sürecinde izole tercih edilen noktalardan biri olduğunu açıkladı. 2020'de günübirlik turlarda sıkıntı yaşandığını ama münferit anlamda çok ciddi misafir ağırladıklarını anlatan Özgüven, “Bölgede yılkı atları, doğa yürüyüşleri, Altınbeşik Mağarası gibi çok ilgi çeken noktalar var. Yerli ve yabancı münferit ciddi misafir ağırladığımız gibi, biraz da şekli değişti. Geçen sene ilk defa Rus kitlesiyle karşılaştık. Münferit hareket eden çok ciddi gelir imkanı olan, ekstra paket tur satın alıp hiç fiyat bile sormayan 3-4 aile maksimum hareket eden misafirler ağırladık. Bu bizi ciddi anlamda olumlu şekilde şaşırttı" diye konuştu.

BUTİK OTEL VE DOĞAYA İLGİ ARTTI

Münferit Rus ailelerin Türkiye genelinde bir güzergah seçip aradaki butik otellerde konaklayıp, Kapadokya, Isparta güzergahları ya da Antalya sahil şeridini gezdiklerini anlatan Özgüven, bu şekilde misafir ağırladıklarını söyledi. 2021'de günübirlik turlarda yine belli sıkıntılar yaşayacaklarını belirten Özgüven, şunları söyledi:

“Ama münferitte büyük ihtimal bizim tarzda alternatif turizmin yoğun olduğu noktalar cazibe merkezleri olarak gündeme gelecektir diye düşünüyoruz. İnsanlar evlerinde oturmaktan sıkıldı, daha çok yerli turizmin de canlanacağını düşünüyoruz. Şu anki ilgi alanını 'şehirden nasıl uzaklaşırım, doğayla nasıl zamanımı değerlendiririm' diye görüyoruz."