Antalya 300 bin İngiliz beklerken 2 binde kaldı

ANTALYA - İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlama kararı nedeniyle bu yıl için 300 bin İngiliz turistin beklendiği Antalya'da, temmuz sonu itibarıyla 2 bin İngiliz turist geldi. Kısıtlama kararının devam etmesi halinde sayının yıl sonuna kadar 3 bin civarında olacağı öngörülüyor.



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, İngiltere'nin uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini güncellediğini, Türkiye'nin kırmızı listede kalmaya devam etmesi üzerine, bu pazarla ilgili geçen yılların verilerini de ele aldığı değerlendirmede bulundu.



SEZONUN BİTMESİNE 75 GÜN KALDI



2021 yılı turizm sezonunun bitmesine yaklaşık 75 gün kaldığına işaret eden Yavuz, bu yılın en büyük hayal kırıklığı olarak, İngiltere'nin Türkiye seyahatine dair uyguladığı kısıtlama kararını gösterdi. Turizmcilerin yılın son döneminde büyük ümitle bekledikleri İngiliz turistlerin, Batı Akdeniz ve Ege turizminin can damarı olduğunu anlatan Yavuz, “Akdeniz bölgesini de keşfeden İngilizler son yıllarda Antalya'nın da parlayan yıldızı haline gelmişti" dedi.



2021'DE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KAYIP



İngiltere'nin 76 milyonluk potansiyeliyle en önemli turizm ülkelerinden biri olduğunu belirten Yavuz, “Yıllar önce Ege bölgesini keşfeden ve sadık bir şekilde her yaz bölgeye akın eden İngilizler, son yıllarda Antalya ile birlikte diğer bölgelere de ilgi göstermeye başladı. Turizm pazarındaki payı yüzde 7'ye yaklaştı. 2016'da 1 milyon 711 bin (yüzde 6.7), 2017'de 1 milyon 659 bin (yüzde 5), 2018'de 2 milyon 555 bin (yüzde 5.7), 2019'da 1 milyon 428 bin (yüzde 5.7), 2020'de 820 bin yüzde 6.4), 2021'de Ocak-Temmuz itibarıyla 85 bin (yüzde 0.8). 2021 yılındaki düşüş alışılmışın dışında bir kayıp" dedi.



50'NCİ SIRAYA KADAR DÜŞTÜ



Bu yılki kayıp ortalamasının 15 misli civarında gözüktüğünü belirten Yavuz, son 4 yıldır Antalya'da Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan sonra dördüncü sıradaki İngiltere pazarının verilerini de şöyle sıraladı:



“2016'da 346 bin, 2017'de 375 bin, 2018'de 637 bin, 2019'da 719 bin, 2020'de 211 bin, 2021 Ocak-Temmuz dönemi 2 bin. Son beş yıldır ilk 5'te yer alan İngiltere, 2021 yılındaki uygulama ile Haymatlosların (vatansızlar) bile altında, 50'nci sıraya düştü. 2021 yılında en az 300 bin İngiliz turistin gelmesi bekleniyordu. Ama görünüşe bakılırsa ve kısıtlamalar böyle sürerse yıl sonu ancak 3 bin İngiliz turist Antalya'ya gelmiş olacak. Türkiye geneli için de bu yıl 1 milyon İngiliz turist gerçekleşmesi mümkün bir hedefti."



AKDENİZ ÜLKELERİNE 861 BİN TURİST GÖNDERDİLER



2021 yılında Türkiye'ye gelemeyen İngilizlerin Portekiz, İspanya ve Yunanistan sahillerini doldurduğunu ifade eden Recep Yavuz, diplomasiye devam edilmesi gerektiğini de belirterek, “İngilizlerin toplam 861 bin Akdeniz tatilcisinden bu yıl bugüne kadar bize sadece 2 bin turist düştü. Sağlık koşullarını ve verilere güvensizliği dile getiren İngiltere yetkilileri, halkının sadece yüzde 3'ü aşılanmış olan Mısır'da dün sadece 255 vaka ve 7 ölüm olduğuna nasıl inanıyor merak ediyorum. Artık 2021 sezonu İngiltere pazarımız için bitti. Özellikle bütün umudunu son çeyrekte İngiliz turiste bağlamış Ege bölgesi esnafına, otelcilerine, acentelere ve turizm emekçilerine olan oldu" diye konuştu.