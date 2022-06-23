ASELSAN’ın Ar-Ge yatırımları 5 milyar 615 milyon TL’ye ulaştı

ANKARA - ASELSAN, ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırmasına göre 2021 yılında en çok Ar-Ge harcaması yapan şirket oldu. ASELSAN’ın Ar-Ge yatırımları 2021 yılında 5 milyar 615 milyon TL’ye ulaştı.





Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırması ASELSAN’ın Ar-Ge konusundaki liderliğini tescilledi. 2013 yılından bu yana Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan araştırmaya göre 2021 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, önceki yıla göre 2 milyar 258 milyon TL’lik artış ile 5 milyar 615 milyon TL harcamayla savunma sanayinin gözbebeği ASELSAN oldu. Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, önceki yılın Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge verilerini açıklayan firmalar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olan firmalara iletilen anketlere verilen yanıtlar ile hazırlandı. Firmaların 2021 yılındaki Ar-Ge harcamaları, 2022 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2021 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturdu. Ar-Ge yapan firmalar hakkında, doğru kaynaklara ve verilere dayalı araştırma, firmaların Ar-Ge performansı için güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.





AR-GE’YE 5 MİLYAR 615 MİLYON TL





2020 yılında da lider konumda olan savunma sanayinin önemli öncülerinden ASELSAN, 2021 yılında da liderlik koltuğundaki yerini korudu. ASELSAN’ın Ar-Ge yatırımları 2020’de 381 milyon TL, 2021’de 2 milyar 258 milyon TL’lik artışlar ile 2021’de 5 milyar 615 milyon TL’ye ulaştı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:





“Son yıllarda Ar-Ge’nin lokomotifi olan ASELSAN’ın ülkemiz Ar-Ge büyümesine liderlik etmesinde bir bölümü çığır açıcı teknolojilere dayalı Ar-Ge projelerinin payı yadsınamaz. Ar-Ge, mesafelerin, asker ve ekipman sayısının önemini yitirdiği, hızın ve teknolojinin merkeze yerleştiği günümüzde, ülkeler için hayati önem taşıyor. Yenilikçi bakış açısı ile kendini geliştirmeyi hedefleyen savunma sanayii şirketleri çok daha başarılı bir kurumsallaşma örneği sergileyerek küresel rekabette öne çıkıyorlar. Bizler ASELSAN olarak bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda Ar-Ge'yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımızın vizyonu doğrultusunda ASELSAN’da, hem ürün ve sistem geliştirmek için hem de kritik teknolojilerin sahibi olmak için yüksek kapasiteli insan kaynağından aldığımız gücü de harekete geçiriyoruz. İnovasyonu ve Ar-Ge’yi üretimden pazarlamaya, tedarikten yönetime kadar tüm iş süreçlerinde faaliyetlerimizin odak merkezi haline getirerek ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atıyoruz. Ciromuzun ortalama olarak yüzde yedisini kendi öz kaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Beş binden fazla A-Ge personelimizle, farklı yerleşkelerimizde bulunan toplam 8 Ar-Ge Merkezi ve buralardaki alt yapı imkanlarıyla kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz. Ülkemizin bağımsız milli teknolojileri kazanım hedefiyle gece gündüz çalışmaya, araştırmaya, geliştirmeye devam edeceğiz.”