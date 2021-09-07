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Azerbaycan’ın içme suyunu Akkim arıtacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2021 Salı 13:13
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Azerbaycan’ın içme suyunu Akkim arıtacak

İSTANBUL - Azerbaycan’daki Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi’nin membran modüllerinin değişimi ihalesini Akkim Kimya kazandı. Tesis, başkent Bakü ve çevre illerin bulunduğu, 4,6 milyon nüfusa sahip Abşeron yarımadasına temin edilen şebeke suyunun arıtılmasını sağlıyor.

Tesis, Azerbaycan nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine temin edilen şebeke suyunu arıtıyor. Proje kapsamında başlayan çalışmaların 2022 yılsonuna doğru tamamlanması hedeflenirken; tüm sistem Türkiye’de üretilen 5 bin 280 adet Akkim Akualys membran modülüyle değiştirilecek. Tesisin en önemli özelliğinin ise virüsleri dahi sudan ayırabilen membran filtreleri olduğu kaydedildi.

“AZERSU ASC’DE AKKİM’E GÜVEN TAM”

İhale sonrası hızla çalışmalara başladıklarını belirten Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, Türk mühendislerin imzasını taşıyan özel bir teknolojiyi Azerbaycan ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kipri, “Azersu ASC’nin, Bakü gibi büyük bir şehrin su temininde Akkim’e duyduğu güven bizleri gururlandırdı. Türkiye ve bölgedeki tek üretici olarak ekiplerimiz ile kolları sıvayıp özverili bir çalışmayla montaja başladık. 2023 yılında tamamlanması planlanan proje, Akkim ve Azersu iş birliğinde 2022 yılının sonuna dek hayata geçmiş olacak” dedi.

Tesisin halk sağlığını en üst düzeyde koruduğunu belirten Kirpi, 2015 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla açılan Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi’nin ileri teknolojiyle arıtma yaptığını ve Global Water Summit tarafından dünyanın en önemli projelerinden biri seçildiğini aktardı.

DHA

Son Güncelleme: 07.09.2021 13:15
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanIçme SuyuAkkim
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