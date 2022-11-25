Bakan Kirişci: Borulu sulama sistemleriyle 5,8 milyar metreküp tasarruf sağlanacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Klasik kanal ve kanalet sisteme sahip bu alanların borulu şebekeye çevrilmesi halinde ortalama su tüketimlerine göre damlama ve yağmurlama sulama yöntemiyle 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacak" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Sulama Yönetimi Çalıştayı'na katıldı. Suyun ve sulama faaliyetlerinin giderek artan önemi çerçevesinde gerçekleşen çalıştayda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile akademi dünyasından konusunda uzman çok sayıda katılımcı yer aldı. Bakan Kirişci, suyun bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağı olduğunu belirterek iklim değişikliği, nüfus artışı, jeopolitik riskler ve salgın hastalıklar gibi olguların, tarım ve gıdanın stratejik önemini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi. Kirişci, tarım gibi su konusunun da milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Bu nedenle sulama yönetimi alanında yapılacak çalışmalar, hayati önemde. Sınırlı su kaynaklarının bütün sektörlerde çevre ile uyumlu şekilde etkin kullanılması elzemdir. Burada yapılacak çalışmaların bakanlığımızın ve dolayısıyla ülkemizin su yönetimi alanındaki politikalarına ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.



'ÜLKEMİZ SU STRESİ ALTINDA'



Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 100 milyonun üzerinde olacağı yönünde tahminlerin yapıldığını dile getiren Kirişci, "Dünya nüfusunun artması ile temiz ve güvenli gıdaya olan talep daha da artacak. Bugüne kıyasla 2050’de yüzde 67 daha fazla tarımsal üretime, bu üretimi gerçekleştirebilmek için de yüzde 65 daha fazla sulama suyuna ihtiyaç duyulacak. Tarımsal sulama sektörü, dünyada ve ülkemizde halen suyun en fazla tüketildiği alandır. Dünya su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda, yüzde 19’u sanayide ve yüzde 11’i içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise tüketilen suyun yüzde 76’sı tarım, yüzde 24’ü ise sanayi ve içme suyu şeklinde kullanılmaktadır. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.323 metreküptür ve ülkemiz su stresi altındadır" dedi.



'BORULU SULAMA SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'



Bakan Kirişci, işletmeye açılan sulama tesislerinden 700 binin üzerinde çiftçinin yararlandığını kaydederek, "Şartların uygun olduğu yerlerde sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Şu an yüzde 32 olan borulu şebeke sisteminin, yeni projeler ve eski sulama sistemlerinin modernizasyonu ile yüzde 50’ye ulaşmasını öngörmekteyiz. Sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları ile giderilemeyecek boyuttaki ihtiyaçlarını 'yenileme projesi' kapsamında değerlendirmekteyiz. Yenileme projesi kapsamında bugüne kadar 37 bin hektar alanda kapalı sisteme dönüşümü sağlanmıştır. 1,3 milyon hektar alanda ise çalışmalar devam etmekte. Klasik kanal ve kanalet sisteme sahip bu alanların borulu şebekeye çevrilmesi halinde ortalama su tüketimlerine göre damlama ve yağmurlama sulama yöntemiyle 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacak" diye konuştu.