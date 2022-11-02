Bakan KiriÅŸci: GenÃ§liÄŸin de tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne, ormancÄ±lÄ±ÄŸa ilgisini mutlaka taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z

KOCAELÄ° - TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, TÃ¼rkiye'de tarÄ±m alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren kiÅŸilerin yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 55 olduÄŸunu belirterek, "Benim yaÅŸÄ±mdaki adamdan inovasyon Ã§Ä±kmaz. Bunu sÃ¶ylÃ¼yorum. Kimden Ã§Ä±kar? Teknofest kuÅŸaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kar. O genÃ§liÄŸin de tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne, ormancÄ±lÄ±ÄŸa ilgisini mutlaka taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z. KÄ±rsala ilgisini mutlaka artÄ±rmamÄ±z ve bu konuyu desteklememiz, teÅŸvik etmemiz gerekiyor" dedi.



UluslararasÄ± TarÄ±m Åžehirleri BirliÄŸi'nce dÃ¼zenlenen 2'nci Yerel YÃ¶netimler ve TarÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±, Kocaeli Kongre Merkezi'nde baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸtaya TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci'ninÂ yanÄ± sÄ±ra belediye baÅŸkanlarÄ± ile kurum mÃ¼dÃ¼rleri de katÄ±ldÄ±. Bakan KiriÅŸci, tarÄ±m alanÄ±nda Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirterek, "2002 yÄ±lÄ±nda 2,8 milyar dolarlÄ±k ihracat vardÄ±. BugÃ¼n, 25 milyar dolar 2021 rakamÄ±. 30 milyar dolar da 2022 rakamÄ± olacak inÅŸallah. Tabii bunu yaparken topraklarÄ±mÄ±zÄ± korumamÄ±z, suyumuzu idareli kullanmamÄ±z, bilimi, teknolojiyi her tÃ¼rlÃ¼ yenilikleri buraya yansÄ±tmamÄ±z gerekiyor. Burada en ufak bir zafiyet gÃ¶stermemiz, en ufak bir eksiklikte bulunmamÄ±z asla sÃ¶z konusu olmamalÄ±" dedi.



'KIRSAL Ä°LE KENT BARIÅžMALI'



KÃ¶yden kente gÃ¶Ã§ konusuna da deÄŸinen Bakan KiriÅŸci, "Yerel yÃ¶netimlerin kÄ±rsal ile kenti barÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± gerekiyor, Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸte bu yanlÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±. TÄ±pkÄ± 'ZeytinyaÄŸlÄ± yiyemem aman basma da fistan giyemem aman' dedirtip, bu tÃ¼rkÃ¼leri sÃ¶ylettirip, bizim elimizden zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ve tereyaÄŸÄ±nÄ± alÄ±p, yerine margarini koyanlar oldu. Onun benzeri bir davranÄ±ÅŸ, o gÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlarda olabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÄŸlÄ±k hizmetleri yetersizdi, eÄŸitim hizmetleri yetersizdi, ulaÅŸÄ±m yetersizdi. KurtuluÅŸu, istikbali gelip, kentlerde aradÄ±k. Kentlerin etrafÄ±nda varoÅŸlar oluÅŸturduk ve saÄŸlÄ±ksÄ±z yaÅŸam alanlarÄ± oluÅŸturduk" diye konuÅŸtu.



'BU Ä°KÄ° KÃœLTÃœR BÄ°R ANDA Ã‡ATIÅžTI'



Kent ile kÄ±rsalÄ±n farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rler olduÄŸunu anlatan KiriÅŸci, "Bu iki kÃ¼ltÃ¼r bir anda Ã§atÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±rsalda kalsa Ã§ok daha verimli, Ã§ok daha faydalÄ± olacak bireyler, bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda ailenin direÄŸi olan kadÄ±nlar geliyor. Onlar da bu iÅŸe Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiler, yollara dÃ¼ÅŸtÃ¼ler. Hem kendileri mutsuz oldu hem evlatlarÄ± mutsuz oldu. Yerel yÃ¶neticiler de bu kentleri Ä±slah edeceÄŸiz, 'Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yapacaÄŸÄ±z' diye didinip durdunuz. Belki kÄ±rsalda onlara yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir konut 1 liraya mal olacaksa; bu tarafta bize 10 liraya, 100 liraya, 1000 liraya mal oldu" diye konuÅŸtu.



'KÃ–YLERÄ°N YAÅžAM MERKEZLERÄ° OLMALI'



KÃ¶yden kente yeniden bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine de deÄŸinen KiriÅŸci, bu konuda olumsuz sonuÃ§larÄ±n doÄŸmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"KÃ¶ylerin yaÅŸam merkezleri, sosyalleÅŸme alanlarÄ± olmalÄ±. Temel ihtiyaÃ§lardan ulaÅŸÄ±m artÄ±k var; oraya saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, sosyalleÅŸme adÄ±na bazÄ± birimleri taÅŸÄ±mamÄ±z gerekiyor. DÃ¼n Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±zla birlikte 'KÃ¶y yaÅŸam merkezleri' diye bir iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±k."



'Ä°NOVASYON TEKNOFEST KUÅžAÄžINDAN Ã‡IKAR'



GenÃ§lerin tarÄ±m ve orman konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸini anlatan KiriÅŸci, "TarÄ±m Orman GenÃ§lik Konseyi dÃ¼nyada bir ilk olmuÅŸ olacak. BugÃ¼n, bizim ortalama tarÄ±mda faaliyet gÃ¶steren yaÅŸÄ±mÄ±z 55. Benim yaÅŸÄ±mdaki adamdan inovasyon Ã§Ä±kmaz. Bunu sÃ¶ylÃ¼yorum. Kimden Ã§Ä±kar? Teknofest kuÅŸaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kar. O genÃ§liÄŸin de tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne, ormancÄ±lÄ±ÄŸa ilgisini mutlaka taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z. KÄ±rsala ilgisini mutlaka artÄ±rmamÄ±z ve bu konuyu desteklememiz, teÅŸvik etmemiz gerekiyor. Bundan dolayÄ± sizler kendi TarÄ±m ve Orman GenÃ§lik Konseyi'ni kendi alanÄ±nÄ±zda da bir kez daha deÄŸerlendirmenizdeÂ yarar var" dedi.



'Ä°STANBUL'A ULAÅžTIRMAKÂ Ä°Ã‡Ä°N 117 BÄ°N TON KARBONDÄ°OKSÄ°T SALINIYOR'



Kent tarÄ±mÄ±nÄ±n Ã§evre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece Ã¶nemli olduÄŸuna deÄŸinen KiriÅŸci, "Kent tarÄ±mÄ± Ã¶nemli. Ä°stanbul Ã¶rneÄŸini veriyorum. Ä°stanbul'a, TÃ¼rkiye'den yetiÅŸen meyve ve sebzenin yÃ¼zde 25'i gidiyor. 76 ilden gidiyor ve 270 bin kamyon ile taÅŸÄ±nÄ±yor. Bu kamyonlar 140 milyon kilometre yol gidiyor. DahasÄ± Ã§evre, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve kÃ¼resel Ä±sÄ±nma diyoruz. Bu 270 bin kamyon, 140 milyonÂ kilometrede 117 bin ton karbondioksit salÄ±yoruz. Ä°ÅŸte buyurun kent tarÄ±mÄ±. Kocaeli ile Ä°stanbul arasÄ± 90 kilometre. Bu mesafede seferi bile olamÄ±yoruz. Ä°ÅŸte bu kadar yakÄ±n olan bir coÄŸrafyanÄ±n bu Ã¼retimi Ä°stanbul iÃ§in yapmasÄ± ve Ã¶ncelemesi gerekir. Suyu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde tutacaÄŸÄ±z, insanlarÄ± da doÄŸduÄŸu yerde doyuracaÄŸÄ±z. Bizim sloganÄ±mÄ±z bu" diye konuÅŸtu.Â