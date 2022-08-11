Bakan Nebati: Benzin ve motorinde vergi, AB ortalamasından yüzde 14 daha düşük

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye bugün benzin ve motorinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamasından yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyededir" dedi.



Bakan Nebati, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti. Nebati, pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel ölçekte belirsizliklerin arttığına dikkat çekerek, "İhtilafların barış ve istikrarı tehdit ettiği, bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu zorlu sınamalar karşısında ülkemiz hemen her alanda başarıyla ilerlemeye, yeni koşulların getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. AB stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Üyelik sürecimizi, reformlar, iletişim, vize serbestisi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde ilerletmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki bu mega yatırımları 'betona yapılan yatırım' olarak değersizleştirmeye çalışanlar, küresel gelişmeler karşısında bu yatırımlarımızın ülkemize nasıl bir rekabetçi avantaj kazandırdığını göremeyen veya bu gerçeğin üzerini örtmeye çalışanlardır" diye konuştu.



'FİYATLARIN GEVŞEMESİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'



Bakan Nebati, küresel diplomasinin son yıllarda gördüğü en somut başarılardan birinin Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanarak hızla işler hale gelen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olduğunu vurgulayarak, "Bu bir Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Cumhurbaşkanı'mızın diplomatik girişimleri ve bakanımızın organizasyon kabiliyeti ile İstanbul’da, savaşan tarafların Recep Tayyip Erdoğan etkisiyle bir araya getirilmesiyle imzalanan anlaşma, Ukrayna depolarında biriken 20 milyon tonun üzerindeki tahılın dünya piyasalarına sunulmasına imkan sağlamıştır. Böylelikle tüm dünyada özellikle hububat fiyatlarındaki arz yönlü baskıların hafiflemesiyle birlikte fiyatların gevşemesine birlikte şahit oluyoruz. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ülkemizin stratejik aklının ve küresel sonuçlar üreten diplomatik başarılarının en somut örneklerinden biri olmuştur" dedi.



'CARİ İŞLEMLER DENGEMİZDE ÇOK İYİ YERLERE GELECEĞİZ'



Bakan Nebati, enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam edildiğini kaydederek, "Bugün açıklanan haziran ayı verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1,4 milyar dolar artış kaydederek 3,1 milyar dolar fazla verilmiştir. Nitekim, bu yılın ocak-haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde de 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Son haftalarda gevşeyen küresel enerji fiyatları düşüş trendini koruyarak, normalleşmeye devam ederse, cari işlemler dengemizde de inşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz" diye konuştu.



'ÜLKEMİZ DÜNYA GENELİNDEN POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDİYOR'



Bakan Nebati, kamu maliyesinde 2021 yılını yüzde 3’ün altındaki bütçe açığıyla kapatarak, 'Maastricht Kriterleri'ni karşılayan nadir ülkelerden olduklarını hatırlatıp, "Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla ülkemiz dünya genelinden pozitif ayrışmaya devam ediyor. Nitekim, bu yılın ilk yarısında da bütçemiz olumlu performansını sürdürmüştür. Küresel salgın sonrasında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, toparlanma eğilimindeki arz ve tedarik zincirlerine bir darbe daha vurdu. Bu gelişme küresel emtia fiyatlarının önemli ölçüde artmasına sebep oldu. Böylece enflasyonun tüm dünyada çok uzun zamandır görülmediği kadar yüksek seviyelere çıktığına birlikte şahitlik ettik. Pandemi sonrası yaşanan savaş atmosferinde ülkemizde de hızlı fiyat artışları gerçekleşerek temmuz ayı itibarıyla TÜFE’deki 7 aylık birikimli artış oranı yüzde 46, yıllık artış oranı yüzde 79,6'dır. Pandemi dönemi ve sonrasında insanımızı işsizlik sorununa asla terk etmediğimiz gibi kuzeyimizde baş gösteren savaşla birlikte artan enflasyonist baskı karşısında da vatandaşlarımızı hiçbir şekilde yalnız ve çaresiz bırakmadık. Sabit ücretlerde yaptığımız yüksek oranlı artışlara ek olarak vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu gıda, elektrik, temel ihtiyaç maddeleri gibi kalemlerde vergi indirimleri sağladık" dedi.



'AB ORTALAMASINDAN YÜZDE 14 DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE'



Bakan Nebati, artan enerji maliyetlerinden vatandaşların ve sanayicilerin en asgari düzeyde etkilenmelerini sağlamak için doğal gaz ve elektrik gibi kalemleri yüksek oranlarda sübvanseye devam ettiklerini kaydetti. Nebati, "Bugün kamuoyunda, devletimizin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde, astronomik vergiler aldığına dair son derece hatalı, hiçbir gerçekliği olmayan bir bilgi dolaşıyor. Oysa ekonomi yönetimi olarak uyguladığımız vergi politikaları sonucunda Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamasından yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyededir. Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50’den daha yüksek bir vergi yükü eklerken, Türkiye toplamda yüzde 26,6’lık vergi tahsilatıyla kurşunsuz benzinde, yüzde 23,6’lık vergi toplamıyla da motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergilere sahip olan ülkedir" diye konuştu.



'ENERJİ FİYATLARINDAKİ AŞIRI ARTIŞTAN DAHA AZ ETKİLENECEĞİZ’



Bakan Nebati, 2021 yılında 154 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmişken, bu yıl da ilave tedbirlerle 251 milyar lira vergi gelirinden feragat etmiş durumda olduklarını belirtti. Nebati, "Ayrıca stratejik tarım ve gıda ürünlerinden bazılarına yönelik dış ticaret tedbirleri uyguluyoruz. Bu süreçte tarımsal üretim maliyetlerini azaltmaya ve tarımsal üretimi artırmaya dönük GES yatırımlarını destek kapsamına alırken sulama yatırımlarını hızlandırıyoruz. Ayrıca Rusya’yla iş birliği halinde Mersin Akkuyu’da nükleer enerji santralimizi inşa ediyoruz. Enerji üretmeye başladığında ülkemiz ihtiyacının yüzde 10’unu bu santralimizden elde etmeyi hedefliyoruz. Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini de inşallah 2023 yılından itibaren kullanıma almış olacağız. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde ilerleyen dönemde son zamanlarda yaşadığımız enerji fiyatlarındaki aşırı artışlardan çok daha az etkileneceğiz" dedi.



'ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'



Bakan Nebati, finansal istikrarı güçlendirmek için de birçok adım attıklarını vurgulayarak, "Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile Rusya-Ukrayna savaşının ve Fed faiz artışlarının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık. Uygun maliyetli kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilecek şekilde doğru firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak selektif kredi politikalarını ve makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya almaya devam ediyor, enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.