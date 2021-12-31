Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,866.44
ALTIN
762.43
DOLAR
13.02
STERLİN
17.62
EURO
14.76
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek
Devlet Su İşleri Genel...
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...

Bakan Pakdemirli: Destek bizden, üretmek sizden

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Aralık 2021 Cuma 11:05
0 Okunma
Bakan Pakdemirli: Destek bizden, üretmek sizden

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı. Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 252 milyon 199 bin TL, süt desteği kapsamında 156 milyon 715 bin TL, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 133 milyon 229 bin TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 14 milyon 845 bin TL, süt analizi desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL, aşı desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL, küpe uygulama desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL, atık desteği kapsamında 399 bin TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 26 milyon 35 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 33 milyon 915 bin TL, toprak analizi desteği kapsamında 887 bin TL, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 645 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL ödenecek. Destek bizden, üretmek sizden" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliTarımDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tırport, Doğu Avrupa-Çin arasındaki 1.5 trilyon dolarlık lojistik pazarına göz dikti 
Tırport, Doğu Avrupa-Çin arasındaki 1.5 trilyon dolarlık lojistik pazarına göz dikti 
"Kim ki 'döviz gidiyor, tedbirinizi alın' diyorsa dava açın"
"Kim ki 'döviz gidiyor, tedbirinizi alın' diyorsa dava açın"
‘Alışverişte kripto para ile ödeme talebi artıyor’
‘Alışverişte kripto para ile ödeme talebi artıyor’
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans