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Bakan Pekcan: Aşıyla birlikte büyümeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin büyüme yolunda ilerlediğini belirterek, “İnşallah aşıların yapılmasıyla hem sağlık, hem de ekonomi alanında ayrışarak, büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:37
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Bakan Pekcan: Aşıyla birlikte büyümeye devam edeceğiz

ŞANLIURFA - Bir dizi temaslar için Şanlıurfa'ya gelen Bakan Pekcan'ı GAP Havaalanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve bürokratlar karşıladı. İlk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Pekcan, Vali Erin'den kente ilişkin bilgiler aldı. Bakan Pekcan, bütün dünyanın pandemiden hem sağlık, hem de ekonomik anlamda çok etkilendiğini belirterek, “Bakanlık olarak her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ile onun liderliğinde bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

Türkiye’nin ekonomisinin üçüncü çeyrekte büyüdüğünü ve 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan çok az ülkenin arasında yer aldığına dikkat çeken Bakan Pekcan, “İnşallah aşıların yapılması ile birlikte hem sağlık hem de ekonomik alanda dünyadan ayrışarak büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ŞANLIURFA’YA 14 MİLYON 300 BİN LİRA ÖDENDİ

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı istikrar paketi ile iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıklarının getirildiğini de vurgulayarak, “Esnafımıza 3 ay süre ile 1000 lira gelir kaybı desteği, Büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira kira kaybı desteği vereceğiz. 1 milyon 400 bin esnafımız bundan yararlanıyor. Şanlıurfa’dan da 15 bin 842 esnafımız başvurmuş, 14 milyon 300 bin lira da Şanlıurfa’ya ödeme gerçekleştirmiş olduk” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanTürkiyeBüyüme
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