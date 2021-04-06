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Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı itibari ile, ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2021 Salı 15:13
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Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi

ANKARA - Bakan Pekcan, bakanlık binasında düzenlenen programda, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıkladı. Pekcan, E-Ticaret Bilgi Platformu'nu kullanan kişi sayısının kısa sürede 1 milyonu aştığını hatırlattı. Bu rakamın yüzde 31'ini 25-34 yaş arası kullanıcıların oluşturduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "E-Ticaret Akademimizde yer alan eğitimlerden yaklaşık 48 bin kişi yararlanmıştır. Sitede yer alan 'E-Ticaret Danışmanı' özelliği, site kullanımını oldukça kolay ve kişiye özel hale getirmektedir. Faaliyete geçtiği haziran ayından bu yana yaklaşık 61 bin kişi 'E-Ticaret Danışmanı' yardımıyla sorularına cevap bulmuştur" dedi.

Pekcan, Türkiye'de hâlihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunduğunu, 2019'da bu rakamın 68 bin 457 olduğunu belirterek, "Burada görülen yüzde 275 gibi bir muazzam artış; e-ticaretin ülkemizde ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğinin göstergelerinden birisidir" diye konuştu.

Ardından 2020 yılı genelinde ülkede gerçekleşen e-ticaret faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Pekcan, şöyle dedi:

"2020 yılı itibari ile ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir. 2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon adede yükselmiştir. 2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının; 207 milyar lira ile yüzde 91.4'ü yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lira ile yüzde 4.2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar lira ile yüzde 4.4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluşmaktadır. Yine görüldüğü üzere; ülkemizde, toplam e-ticaret içindeki perakende payı ise yüzde 64 seviyesindedir."

'SALGIN DÖNEMİNDE ARTIŞ TRENDİ YAKALANDI'

Haziran-Aralık 2020 döneminde genel ihracat rakamının 108 milyar 71 milyon dolar, aynı dönemde e-ihracat rakamının ise 1 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Pekcan, şunları söyledi:

"Söz konusu altı aylık dönemde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde 4,4'tür. 2020 yılında, e-ticaret ve genel ticaretin seyrine baktığımızda ve bu ikisini karşılaştırdığımızda; salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmediği; e-ticaretin artış trendini sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim; e-ticaret harcamalarının gayri safi yurt içi hasıladaki oranı milli gelire oranla görülen bu artış da; e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı göstergedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanEticaret Hacmi
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