Bakan Pekcan: Türkiye, Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanında

ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Pekcan, Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının, Türkiye'nin Libya'ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu belirtti. Pekcan, "Türkiye, Libya'nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya'nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik iş birliğimiz devam edecek ve Türkiye bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır" diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Pekcan, "2020 itibarıyla bunun tekrar 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirerek, ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna işaret etti.

'İNŞA SÜRECİNİ MUTLULUKLA GÖZLEMLİYORUZ'

Bakan Pekcan, firmaların geçmişten kalan sorunlarının karşılıklı iş birliği ve anlayış içinde çözümünü sağlayabilmek amacıyla ağustos ayında mutabakat zaptı imzalandığını, yürürlüğe girmesinin ardından Türk firmaların Libyalı işveren idarelere görüşme isteklerini içeren başvurularını yaptıklarını kaydetti. Beklentilerinin, görüşme sürecinin geciktirilmemesi, bir an önce çözüm odaklı sonuçlandırılması olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Geçmişten kaynaklanan sorunların çözümü, hem Libya'nın hem de firmalarımızın geleceğe daha umutla bakmasına yardımcı olacaktır. Firmalarımızın Libya'nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak, belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmaları ve Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamaları, Libya'daki istikrar ve gelişme sürecini de destekleyecektir ve Türkiye-Libya dayanışmasını tüm dünyaya göstermek açısından da bir zemin olacaktır. Libya'da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında, ülkenin tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz. Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir. Türkiye tüm kaynakları ile Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin ivme kazandırmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesi önemli bir husustur. Önümüzdeki dönemde diyalog yoluyla iş birliği alanlarını birlikte belirleyeceğimizi ve bu zemin üzerinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc de iki ülkenin uzun tarihe dayanan derin ilişkileri olduğunu belirterek, iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.