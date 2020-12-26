Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Teknik Eleman Alınacak
Teknik Eleman Alınacak
100 Adet S plaka serisi kiraya verilecek
100 Adet S plaka...

Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısı pazartesi yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 17:03
0 Okunma
Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısı pazartesi yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Selçuk başkanlık edecek. 

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da yapılacağını bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukAsgari ücretKomisyonToplantıSendika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması
4'üncü Sanal İstihdam Fuarı bugün itibarıyla başladı
4'üncü Sanal İstihdam Fuarı bugün itibarıyla başladı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans